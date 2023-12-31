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呼吸道感染爆發 華人節日團聚紛取消

記者楊青／洛杉磯報導

南加近兩周冬季流感和新一波新冠感染及呼吸道併發症甚囂塵上，聖蓋博谷社區不少家庭一人中招全家感染，節日團聚計畫紛紛被迫取消。公共衛生局表示，情況仍在惡化中，又正值年關大型團聚高峰，民眾還需多加小心。

十天前剛從中國大陸回到巴沙迪那家中的一位華人導演太太表示，回中國半年，本來決定回到南加州趁聖誕節日請朋友到家中相聚，通知都已發出，卻在聚會前全家人身體出狀況，最後被迫臨時取消。

導演太太表示，開始是兒子咳嗽，噴嚏不斷。不到一天，她的先生也跟著出現咳嗽和流鼻涕，然後發燒。她本人開始感覺身體很累，但沒有出現明顯的流感症狀，以為是長途旅行勞累導致。沒想到三天後，全家人發燒無力，嗓如刀割，全身無力，最後不得不在聚會前幾小時致電友人取消。

聖迪瑪斯林先生一家也出現類似情況。先是60歲的先生聖誕節當天突然鼻涕不斷，「鼻子就像開了水龍頭，隨時都得準備著大毛巾」，開始沒有其他症狀，以為是冬季過敏。沒想到第二天就出現嗓子疼，一天中疼痛程度不斷加大，半天之後有出現劇烈頭疼。而林太太在第二天也出現喉嚨劇痛，一天後喉痛稍微減弱，但頭疼難忍。

林先生和林太太表示，這三天中他們都沒有發燒，在家新冠測試也是陰性，但到目前為止依然全身乏力，頭痛不減。林太太表示，她一貫身體硬朗，沒想到這次這麼快被先生傳染，而先生在入冬之前也打了感冒預防針，感覺今年這一波呼吸道病毒傳染非同小可，原來打算31日在家舉辦的跨年團聚不得不臨時取消。

家住拉汶的劉女士表示，她日前也是出現嚴重感冒症狀，喉嚨劇痛，甚至一度失嗓，但新冠檢測並沒有出現陽性。她後來自己吃了兩次成藥，睡了三天，現在感覺好很多。

兩位全家都出現症狀的華人太太表示，她們這些天都用大量的白醋燒開室內殺菌，白天則都盡量開窗保持空氣流通，似乎感覺有點幫助。

聖誕節 南加 華人

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