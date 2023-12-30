南加巨浪襲海灘近10人送醫 民眾倉皇逃跑影片震撼

近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（取材自abc7電視台）

洛杉磯 縣（Los Angeles County）范杜拉（Ventura）海灘社區12月28日（周四）出現高達16呎海浪，導致街道被數呎深的水淹沒，多輛車輛被困。許多人在沙灘上觀看巨浪時閃躲不及被捲入海中，近10人送醫。

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影音:ABC7，後製:記者張庭瑜

有影片顯示，救生員進行了多次救援行動，一名救生員累得筋疲力盡，後來被旁觀者從水中救出。

近日，南加州海岸（Southern California Coast）迎來巨大海浪，嚴重影響當地居民生活和安全。美國國家氣象局報告稱，從周五開始直到周末底，高海浪將繼續肆虐南加州海岸，這些海浪不僅增加了海水倒灌的風險，而且對玩水的人來說，也非常危險。

此外，民眾拍攝的影片中，范杜拉地區一堵矮牆被巨浪沖破，造成圍觀者驚慌逃散，並有幾人被捲入水中。官方初步表示，共有8人受傷送往當地醫院治療。

范杜拉居民們紛紛指出，他們記憶中從未見過如此巨大的海浪。居民斯科特（Brian Scott）說，海浪非常巨大，他是一名航海者和潛水愛好者，但從未見過如此情況，當天早上漲潮時，海浪高度超過了15呎。

洛杉磯縣海灘的高浪警告已被升級，到30日（周六）下午10時，預計波浪高度將達到8至13呎，部分地區甚至可能達到20呎。國家氣象局警告說，這些情況極度危險，強大的波浪和離岸流可能導致海水倒灌，致使沿海結構如碼頭和防波堤受損。

預報員表示，海浪最高的地區包括赫摩（Hermosa）、曼哈頓（Manhattan）和帕洛斯維迪斯（Palos Verdes）等西向海灘。洛杉磯縣海灘沿線，包括馬里布海岸（Malibu Coast）和卡塔利娜島（Catalina Island），沿海洪水 警告也將持續到周六晚上。國家氣象局提醒，在漲潮時，海水可能淹沒沿海脆弱低窪地區，如停車場、海灘和人行道。

而在橙縣（Orange County），高浪警告和沿海洪水警告將持續到周一凌晨2點。預報員指出，該地區的海灘將出現6至12呎的海浪，北部地區的海浪高度可能達到15呎。該地區預計從29日晚間至30日會有小到中雨，周日也可能有小雨。