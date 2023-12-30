好市多年貨登場華人搶購 傳統口味受歡迎

龍年將至，好市多推出了特別的限定包裝食品，許多消費者喜愛的燕窩也有節日特色的龍年限定包裝。（記者張庭瑜／攝影）

年底將至，不但國曆新年就在眼前，距離農曆新年也僅剩一個月，而南加州 多家好市多 （Costco）近日搶先推出年貨系列，引起廣大華人 消費者的關注，更在華人社群中掀起搶購潮。該系列包含多種應節商品和傳統美食，特別是一些符合華人傳統口味的商品讓消費者驚喜。

許多知名零食大廠在華人區好市多推出了特別的龍年限定包裝，迎合春節的喜慶氛圍。（記者張庭瑜／攝影）

這次的年貨系列，從傳統的糕點、糖果到新穎的健康食品應有盡有，滿足了不同年齡層和口味偏好的消費者需求。其中，一些特色商品如自家品牌的堅果混合包、進口的高級巧克力，以及各式各樣的海味產品，都受到了特別的歡迎。

特別是中國五糧液白酒、每每都引起消費者喜愛的老協珍佛跳牆、近期推出的烏魚子更是讓許多消費者感到驚喜。消費者們紛紛在社交媒體上分享發現這些商品的好市多門市位置。

好市多推出的烏魚子物美價廉讓眾多消費者驚喜掃貨，多個門店所剩無幾。（記者張庭瑜／攝影）

其中烏魚子部分，好市多推出的「49.99」的特惠價格，更是引起網友們的熱烈討論，更有網友說「本來不想出門，現在看來得衝一波！」、「這價格也太優惠了！」。而那些沒有販售這些商品的好市多門市，也讓其他網友感到羨慕。

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜／攝影）

在實際走訪中，記者更發現好市多年貨熱銷的情況遠超預期。特別是烏魚子受到了消費者的熱烈追捧，現場可見不少民眾不僅購買，有人甚至一次掃走5盒以上的烏魚子。

另一方面，好市多針對年輕消費者和兒童市場也做出了精心的安排，特別是喜愛零食的小朋友，好市多引進了多款節日限定版零食，如Hershey’s巧克力和旺旺仙貝，並特別推出了以龍為主題的包裝設計，增添了節日的喜慶氛圍。

而近年來，多家位於華人區的好市多也開始推出多種年貨，滿足華人年節的需求，融合傳統文化。這項銷售策略顯著提升了好市多在華人市場的吸引力，並且成為購買年貨的熱門選擇。