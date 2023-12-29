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歹徒深夜砸車 華人商圈周周上演

記者邵敏／洛杉磯報導
業主表示，幾乎每周末都有車被砸，大多發生在深夜時分。（受訪者提供）
業主表示，幾乎每周末都有車被砸，大多發生在深夜時分。（受訪者提供）

洛杉磯縣羅蘭崗（Rowland Heights）東方明珠廣場，是當地華人最愛去的商業圈之一，擁有多家中餐館、以及眾多華資商家。最近一段時間，此地經常發生汽車窗被砸事件；華人業主表示，幾乎每個周末都有車被砸，大多發生在深夜時分。

東方明珠廣場共有60多家商鋪，平日生意熱鬧，客流量大。一位不願具名的華人餐廳業主表示，此處人多車多，砸車現象頻頻發生。據他所知，廣場停車場並沒有監控設備，因此商家就在自己的店門口安裝探頭，「有個華人保安晚上會在廣場巡邏，但不確定具體工作到幾時。」

這名華人業主指出，幾乎每個周末都會發生車窗被砸的案件，而且歹徒一般都是深夜作案，他不確定車主遭遇類似事件是否會報警，「損失如果小於950元，也無法定罪，報警沒意義。」華人同時指出，不僅東方明珠廣場如此，整個羅蘭崗地區的治安環境也堪憂。」

廣場另一位華人業主透露，他曾從店內監控錄像看到，歹徒砸完車後就趕緊逃離現場，曾有受害者剛在車裡放了幾萬元現金，很快車窗被砸，錢財盡失，「時間卡得很準，我猜測不是身邊熟人犯案，就是尾隨盜竊。」

正在參選加州第49選區眾議員的劉龍珠表示，社區安全一直是自己強調的競選理念。他分析最近發生的案件指出，在治安環境惡劣的情況下，華人更容易成為犯罪目標，例如華人商圈汽車頻繁被砸、好市多門口華人遭遇搶劫時受到傷害、大華超市門口華人被搶等。劉龍珠認為，華人容易成為犯罪目標的原因是，不法分子認為華人有錢，家中、隨身包通常都會有現金；其次，華人遭遇搶劫不會反擊搏鬥，報警意識也比較薄弱。

2024年1月6日，作為目前共和黨唯一提名人，劉龍珠將在蒙特利公園市舉行競選籌款晚宴，並召開新聞媒體發布會，他說自己將分享汽車被砸的經歷，重申如何維護社會治安的競選理念。

羅蘭崗東方明珠廣場，經常發生車窗被砸案件。（受訪者提供）
羅蘭崗東方明珠廣場，經常發生車窗被砸案件。（受訪者提供）

華人 蒙特利公園市 加州

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