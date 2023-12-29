洛杉磯華人律師豪車被砸 財物毫髮無損 疑只為洩憤

車玻璃被砸，但包括兩部手機在內的財物沒有被盜竊。（受訪者提供）

洛杉磯治安環境日益惡化，車窗被砸現象時有發生，不法分子大多是為了盜取車內錢財。但律師劉龍珠的保時捷豪車最近被砸，車內包括兩部手機在內的財物卻毫髮未損，車主感覺案件蹊蹺但同時表示，「現在危險無處不在，砸車已成為作案目的，而不僅是盜竊作案手段。」

案件發生在11月25日凌晨，案發地點位於洛縣 羅蘭岡（Rowland Heights）東方明珠廣場。劉龍珠回憶案發經過，那天晚上約朋友在一家中餐廳吃飯，保時捷車就停在靠近高爾夫球場一側的停車場，當晚他正和朋友大談公共安全理念，期間談到最嚴重的社會現象就是汽車被砸，沒想到自己的車竟然也難逃劫難。

凌晨時分，劉龍珠離開餐廳準備開車回家，因為夜黑燈暗，直到走近才發現，保時捷的後車窗兩側都已被砸，玻璃散落一地，蹊蹺的是，車內財物竟安然無恙。根據當事人的敘述，車內有兩部蘋果手機，就放在後座車門邊，很容易發現，另外還有幾件全新的衣服，全都毫髮無損的放在原來位置。隔壁一部車裡還放著電腦，卻沒有被砸，顯然，嫌犯並非衝著財物而來。

雖然豪車玻璃被砸，但劉龍珠表示因為有保險 ，自付額並不高，沒有太大的經濟損失，不過車窗玻璃需要預訂，耽誤不少時間。但這件事情讓他內心非常震驚，「如果說以前不法分子砸車是為盜取車內財物，那現在已經到了任意發洩的地步。」

劉龍珠抨擊目前加州 執法環境極端寬鬆，縱容不法分子，他認為這樣的治安局面非常可怕，「砸車不需要承擔法律後果，看到不爽就要砸車，發洩內心情緒。當局經常提醒司機，不要在車內放財物，以免引來歹徒貪財，但現在車被砸，財物沒丟，這更加可怕。」

案發廣場一位不願具名的中餐廳業主稱，店裡一位客人的車最近也被砸，車內同樣沒有損失財物。

對於砸車不盜取車內財物的現象，劉龍珠認為，此類事件傳遞一個訊號，「即使車內不放任何財物，也有可能被砸，以前砸車是手段，偷竊財物是目的。現在變成砸車就是目的，為砸而砸，危險無所不在。」加州法律規定，砸車行為涉嫌損害私人財產罪，超過950元以上就是重罪。