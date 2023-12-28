加州跨年恐有雨雪陪伴 洛杉磯都會區今年雨量2倍於歷年

12月中的風暴為北加帶來豐沛雨量，圖為19日的金門大橋。（美聯社）

2023年的最後一波太平洋風暴即將來臨，南加 的雨量稍小，但越往北走雨量越多，最多可達3吋。氣象網站AccuWeather指出，2023年對加州 來說真是「潮濕」的一年，單是洛杉磯 都會區，年雨量就達28.71吋，兩倍於歷年平均的13.69吋，其他地方的雨量也有往年的120%至150%。

AccuWeather表示，這一波風暴將從28日晚間開始影響加州，降雨、降雪一直會延續到2024年1月1日，因為在第一個大型的風暴後面，還跟著一個小型風暴，預計12月31日開始影響加州。在年節期間，交通難免受到影響。

最先受到影響的是加州西北部，然後雨勢會逐漸向南走。灣區、沙加緬度與多數西北地區的雨量至少1吋，舊金山以北沿海部分地方可能多達2吋至3吋，因此居民要嚴防水患。

南加的雨勢則相對和緩許多，大洛杉磯地區29日晚間才會開始降雨，雨量不超過0.5吋，聖地牙哥可能只有零點零幾吋的降雨。因為內華達山脈擋住雨勢，因此再往東去，包括拉斯維加斯在內就不會降雨了。