遭亞裔網紅給負評 醫美中心喊告 院長發視頻稱扭曲事實

美亦恆院長及創始人Dr. Peter Lee。（圖：美亦恆提供）

上個月，Tiktok網紅（Influencer）Tina Kim發表了一則視頻，講述她在洛杉磯 韓國城WAVE美亦恒醫學美容院的遭遇，稱其被該店前台冷漠對待，並呼籲網友不要前往這家診所。不過美亦恒對此喊冤，表示Tina Kim所言非實，對診所造成了不良影響，將以誹謗、侵害名譽為由向法庭提告。

在11月7日Tina Kim發布在Tiktok上的一則視頻中，Tina Kim說，來到店內，前台有三名女孩，兩個在打電話，一個在跟別人說話。她來到這三名女孩的前面，沒有一個人搭理她。之後她繞店一圈進行了參觀，回到前台後，依舊沒有人理她。其中一個前台女孩在等電話，給她手勢讓她等一下。她說等了15分鐘後，她很氣憤地離開，並表示「我是一個網紅，你們剛得到了我的差評，再見！」

截至12月15日，該視頻有6萬多點閱率。而視頻下方也有網友在聽了Tina Kim的描述後，對這家診所的服務態度表示失望。

美亦恆院長及創始人Dr. Peter Lee對此親自闢謠，他說，首先，Tina Kim當天並沒有在那裡等15分鐘，而是停留了不到四分鐘。這一點有監控錄像可以證明，證據確鑿。其次，當她走進店內時，其中一名員工對她說了「歡迎來到Wave，有什麼可以幫助您的嗎？」並非Tina Kim所說的沒有人理她。再次，Tina Kim並沒有預約，也不是美亦恆的顧客，而客人若想在店內進行諮詢，是需要預約的。

Dr. Peter Lee介紹，雖然在網路上言論自由，但對於有龐大粉絲群體的網紅，需要對自己的所說所做負責。因為他們的言論會產生很大的影響。作為商家，難免會遇到網路上各種不同的評論，而法律手段是他們最不願採取的，但在Tina Kim的不實言論下，診所蒙受了無辜的信譽折損，通過法律手段獲得賠償是其次，他希望讓人們意識到在網路發言要以事實為根據。在網路發達的今天，很多商家因某個網紅的一面之詞喪失了很多生意，即使這些言論為虛，商家也只能啞巴吃黃蓮，有苦說不出。

在這件事發酵後，美亦恆先是快速對內部員工進行了調查，美亦恆市場部介紹，公關人員在Tina Kim發布視頻的第二天，就看過這則視頻；之後先是對內部工作人員進行一一訪問，並經過查詢監控，發現Tina Kim所說為虛，並未發現員工有怠慢。該部門指出，他們很歡迎大家在網路上發表對美亦恆的看法，但像這種扭曲事實、惡意抹黑的視頻，也會採取法律手段。