鑽石吧高中生被撞 肇事者留假電話？ 教委：勿信謠言

女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（視頻截圖）

近日，在華人 社交媒體廣泛流傳一則視頻，鑽石吧 高中（Diamond Bar High School）亞裔 女生被白色小廂車撞飛，肇事司機下車後，以送孩子上學為由，留下電話號碼就離開。這名被撞女生事後嘗試打電話聯繫肇事司機，結果發現號碼打不通；有網友PO出視頻，指肇事司機留的是假號碼，請目擊者提供線索，協助尋找。

這起事件，引起華人網友公憤，認為司機法律意識淡薄。因視頻中司機為亞裔，有網友揣測是華人家長。

（影音來源：讀者提供 記者王若然後製）

根據該視頻，事故發生在12月12日上午9時30分左右。地點位於鑽石吧高中南邊，S Brea Canyon路與Fountain Springs路的交匯處。該路口是有「停止（Stop）」標識的丁字路口。事發時，一名亞裔高中女生從南向北，沿著S Brea Canyon路走向鑽石吧高中，當走到與Fountain Springs路的交匯處時，一輛白色小型廂車竟如沒看見女孩一樣，直直撞向正在過馬路的女孩。

視頻上傳 惹怒網友

女孩來不及躲閃，被廂車狠狠撞飛並摔倒在地，她手上的飲料灑了一地。女孩倒地後，掙扎著坐起來，這時白色廂車下來一名中年女子，也是亞裔模樣，戴著眼鏡，身穿粉色大衣。

視頻到此戛然而止，而其後續PO文，引起網友們的憤怒浪潮。

事故發生第二天即12月13日，一位網友在臉書發出這則視頻以及被撞女孩的轉述：「周二（12月12日）這個女人開車撞倒我，留下假的電話號碼後離開。這則視頻在微信上傳播，如果你們知道視頻來源或認識肇事司機，請與我聯繫。」「我當天報了警，那個女人出事後就走了，我們也不知道她的身分。她說急著送孩子上學，就把我丟在馬路邊。」

該視頻和相關信息，在華人愛用的社交平台「小紅書」、「微信」等瘋狂傳播。有傳言稱，肇事司機當時留下的是一個中國大陸號碼，在美國根本打不通。還有傳言稱，有人認出視頻肇事者，是一個華人家長微信群的成員。消息很亂。

負責鑽石吧高中的核桃谷學區（Walnut Valley Unified School District）華裔教委佟儀向本報證實，他確實聽過學區學監向他講述過此事。該事故發生後，學校顧問（counselor）有幫助過這名女生。不過肇事者早就被找到，她是鑽石吧Evergreen小學的一名家長。對被撞女生的族裔以及傷勢，他不願透露更多，只說被車撞肯定會受傷。其他事宜，均交由當地警方處理，他們不便干涉和透露太多。

核桃谷學區公共信息專員Kelli Gile也表示，那名肇事司機已被找到，其他不便透露。關於該事件細節，她建議詢問警方。

事故和解 無人被捕

負責鑽石吧市的洛杉磯縣警局核桃分局警探回覆本報，12月12日確實發生車撞人的事故。不過截至20日，該事故已經和解，沒有人被捕。警方與被撞女孩及司機都有直接對話。至於司機是否在事故當場接受問詢，還是後來才找到；及案件雙方是否為華裔，警方以隱私為由，拒絕回答。

該事件在網路上掀起民憤，網友主要有兩個憤怒原因，一是司機當時沒有避諱行人，導致女高中生被撞飛。二是發生事故後，司機竟留下電話號碼就走人，這是法律意識淡薄的表現，已經屬於肇事逃逸，網友對被撞女孩十分同情。