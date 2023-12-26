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八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

中央社／台北26日電
八方雲集在美目前手中還有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）
八方雲集在美目前手中還有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集自2022年插旗美國後，持續擴張美國據點版圖，今天宣布在12月陸續於南加州的布雷亞（Brea）及聖地牙哥（San Diego）兩座城市，開出在美國的第5家及第6家門市，看好當地人潮對業績的貢獻。

在台創立於1998年的八方雲集，一路擴張展店成為台灣鍋貼水餃連鎖龍頭，在亞洲擁有約千家門市，八方雲集在2022年不畏當時疫情襲擊全球，首度踏出亞洲市場，插旗南加州開出首店，目前南加州門市有6家，已完成簽約門店還有8家。

八方雲集表示，插旗美國後，部分門店調整產品架構，並選擇美食廣場，開小型店精簡人力，未來或選擇開出「得來速」型態的八方雲集，加速出餐速度降低人力成本。

八方雲集今天透過新聞訊息表示，布雷亞位於加州橙縣東部，是一座以零售商業為主的城市，12月23日已進駐布雷亞購物中心（Brea Mall）的美食廣場，該城市人口眾多，相當看好布雷亞當地的消費潛力。

而八方雲集第6家門店坐落於聖地牙哥（San Diego）的米拉梅薩購物商場，將於美國當地時間12月28日試營運，2024年1月5日正式開幕。由於米拉梅薩緊鄰索倫托谷（Sorrento Valley），人潮密集且高新科技公司族群多，看好人潮勢必帶動銷售成長動能。

加州 南加 聖地牙哥

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