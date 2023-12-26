中餐廳過聖誕 華洋家庭新選擇 大排長龍感驚訝

橙縣拉古納岡市華洋家庭聖誕節當天到羅蘭岡中餐廳就餐。左為本奈特，右為女兒張芬妮。(記者啟鉻／攝影)

聖誕節 許多人在家團聚，有一個華洋家庭，今年改變傳統，選擇外出就餐。他們來自橙縣 ，先生本奈特（Benett）說，太太是華人，來自中國上海。這是他們全家第一次在聖誕節選擇中餐廳聚餐。

華洋家庭來自橙縣拉古納岡（Laguna Hills）。本奈特說，全家人多年來都是居家團聚，今年是第一次到中餐廳就餐。他看到凱悅大酒樓門前，顧客排起長隊，感到很驚訝。完全沒想到華人餐廳在聖誕節是如此「盛況」。本奈特說，因為人多，需要等餐位，他已經排隊很長時間。

談到最喜歡的中國食物，本奈特說太太來自上海，他雖然常吃中國南方的美食，但也喜歡偏辣的菜。本奈特還說，他也很喜歡台灣美食，希望有一天到台灣，到各個夜市品嚐台灣美味。

本奈特的女兒張芬妮表示，她會說一些中文。對於全家改變傳統，選擇聖誕節外出聚餐，張芬妮感到很高興，可就是人太多，排隊等候不容易。

本奈特說，對於怎樣過聖誕節，每個家庭或者每個人都有不同選擇。有的華人喜歡到美式餐廳聚餐，過西式的聖誕節，這也是不錯的選擇。

記者採訪中還遇到一位到餐廳訂外賣的白人小伙子，他叫卡利維。卡利維說，他是單身，平時喜歡到華人超市 購物，也喜歡中餐美食。聖誕節他在中餐廳訂了燒臘，準備回家自己慶祝節日。