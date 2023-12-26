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華資超市中餐廳見人潮 聖誕盛況如黑五

記者啟鉻、張庭瑜／綜合報導
大華超市聖誕節照常營業，店內顧客絡繹不絕，幾乎每一條走道都擠滿購物者。(記者張庭瑜/攝影)
大華超市聖誕節照常營業，店內顧客絡繹不絕，幾乎每一條走道都擠滿購物者。(記者張庭瑜/攝影)

南加許多商家選擇在聖誕節放假一天，但部分華人商家依舊維持營業，華資超市人來人往，中餐廳一位難求。有顧客說，排隊等餐要近一個小時。商圈內人潮湧動，停車場一位難求，許多華人家庭帶著小孩、長輩齊聚一堂，選擇在這裡度過他們的聖誕節。有華人民眾感慨，商圈的人流，如「黑五」再現。也有人說，聖誕節就屬華人商圈有活力。

25日臨近中午，位於東區的多個華資餐飲廣場開始車流增多。幾個規模較大的中餐廳門前，都出現不同程度的排隊現象，餐廳內更是座無虛席。有顧客說，已經排隊40多分鐘，還沒有等到餐位。在羅蘭岡鑽石商場半島海鮮酒家，等待餐位的顧客從室內排到室外，排隊者中不僅有華人，還有白人、西裔、越裔、韓裔及菲律賓裔等。該廣場其他多家餐廳也顧客滿座，停車場更是一位難求，部分顧客不得不在稍遠的街邊停車。

華資餐飲廣場停車一位難求。(記者啟鉻／攝影)
華資餐飲廣場停車一位難求。(記者啟鉻／攝影)

另一家餐廳凱悅大酒樓，也是顧客從室內排長隊到門外。李女士表示，她來自內陸芳塔那（Fontana）市，是陪著年逾八旬的母親前來就餐，同行的還有多位家庭成員。等位置大約一個小時。

許多華資超市業者，同樣選擇在聖誕節繼續營業。聖谷東區可利馬路（colima road）上一家小型百貨超市業者劉女士表示，她30多年如一日，經營自己的百貨超市，即使聖誕也不會休息。

在華資超市工作的還有一些來自墨西哥的移民。某超市西裔男員工卡莫伊說，聖誕節上班，可以拿雙倍薪水。記者問他是否想在聖誕節與家人一起。卡莫伊突然紅了眼圈，他說，自己一個人在美國打拚，太太和三個孩子都還在墨西哥。他說很想念家人，希望能多賺錢，盡快接家人到美國團聚。

在羅蘭岡一家華資超市擔任保安的楚先生表示，多年從事保安，在聖誕節不會休息。他表示，聖誕節上班薪水較多。

在華人聚居的聖蓋博市的全統廣場（San Gabriel Square）昨天也非常熱鬧，景象與許多商家在聖誕假期休息，門前冷清形成鮮明對比。全統廣場不僅是許多華人家庭聚會的好去處，同時也是年輕人聚集的熱門地點。在手搖店Wushiland Boba，店內座無虛席，人聲鼎沸。受訪的三位高中生表示，因為聖誕節其他地方的很多商舖都不營業，她們只好選擇與朋友來到華人區的全統廣場逛街。而在Wushiland Boba店內運氣好找到可供休息的座位，他們便決定在這享受飲料，暢談心事。

位於全統廣場的半島海鮮酒家，一直深受華人喜愛，聖誕節同樣吸引大量顧客。等候用餐的隊伍，從餐廳所在的四樓，一直延伸到三樓。酒家內人潮洶湧，場面很熱鬧。阮先生一家表示，他們特意選擇在聖誕節到半島酒家飲茶。「沒想到商圈會湧入這麼多人」。還有民眾表示，商圈的人流盛況，如黑色星期五重現。

商圈保全也對聖誕節的人潮感到驚訝，有保全人員表示，這天的人流遠超平常，甚至是平時非周末的數倍。

與此同時，大華超市也不例外，因為在聖誕節當天照常營業，吸引許多顧客，店內人流絡繹不絕，還有許多華人及其他族裔顧客趕在聖誕晚餐前，前來採購食材。

餐廳顧客等候座位，從室內一直排隊到室外。(記者啟鉻／攝影)
餐廳顧客等候座位，從室內一直排隊到室外。(記者啟鉻／攝影)

聖誕節 華人 華資超市

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