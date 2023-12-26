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輕軌捷運 跨年免費搭乘並延長服務

編譯陳盈霖／綜合報導
為讓民眾除夕跨年能安全回家，洛縣居民和遊客12月31日（周日）晚上9時至1月1日凌晨2時將可免費搭乘輕軌捷運。（Getty）
為讓民眾除夕跨年能安全回家，洛縣居民和遊客12月31日（周日）晚上9時至1月1日凌晨2時將可免費搭乘輕軌捷運。（Getty）

NBC 4電視台報導，洛杉磯大都會交通局（Metro）官員表示，為讓民眾除夕跨年能安全回家，洛縣居民和遊客12月31日（周日）晚上9時至1月1日凌晨2時將可免費搭乘輕軌捷運，同時提供24小時延長服務。

所有輕軌線路（A、B、C、D、E和K）線，從除夕到元旦持續服務，24小時夜間的OWL巴士服務也將運營。為迎接元旦玫瑰花車（Rose Parade）和玫瑰碗（Rose Bowl）活動，Metro將於1月1日增加A載運量。A、C和E線白天10分鐘一班車，K線每20分鐘一班。B／D線路輕軌白天每12分鐘一班車。

遊行結束後，花車將在巴沙迪那勝利公園（Victory Park）附近展示，從Sierra Madre Villa Station到花車觀賞區的接駁車服務，將從元旦中午12時30分開始運行至下午5時30分。1月2日從Sierra Madre Villa站出發前往勝利公園的接駁車，從上午6時30分開始至下午5時30分。

Metrolink也於元旦提供特別車次，五條Metrolink線路加開清晨班次，連接乘客前往洛杉磯聯合車站，轉乘A線直達玫瑰花車遊行線路。下午也加開三趟Metrolink列車，提供便利的回程服務。Metrolink還提供價值十元的假日通行證，購買當天可無限次搭乘，且允許乘客免費換成輕軌A線。

Metrolink於元旦修訂的列車時刻表還增加范杜拉（Ventura ）縣、橙縣和91／Perris Valley線的清晨列車，調整羚羊谷（Antelope Valley）和聖伯納汀諾（San Bernardina）線清晨第一班發車時間。完整時間表可上Metrolinktrains.com/rose-parade。

洛杉磯 大都會 洛縣

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