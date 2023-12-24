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洛縣新冠日均確診495例 較月前上升80%

洛杉磯訊
洛杉磯縣面臨新冠病例數和污水中病毒濃度的增加，公共衛生部門示警。（pexel示意圖）
洛杉磯縣面臨新冠病例數和污水中病毒濃度的增加，公共衛生部門示警。（pexel示意圖）

洛杉磯縣通報最新新冠病例，截至本周的日均病例數達到495例，比一個月前上升了80%。污水監測也顯示SARS-CoV-2病毒濃度的顯著增加，目前濃度為去年冬季高峰的39%，是一個月前的三倍。

新冠住院病例數同樣呈上升趨勢。本周的日均住院病例數為601例，較一個月前增加了65%。同期，新冠相關的急診科就診比例也從3.6%增加到4.6%。

官員表示，進入冬季假期，加州的冠狀病毒傳播再次激增，新的亞變種可能是部分原因。根據美國疾病管制與預防中心的最新數據，這種最新的亞變體JN.1目前估計約占全國COVID-19病例的44%，正朝5成逼近。

聖誕假期和寒假臨近，洛杉磯縣公共衛生局（California Department of Public Health）提醒居民關注目前流行的呼吸道疾病，特別是有高危人群參加的聚會。為了避免旅行中斷、活動取消和無意中病毒傳播，官方建議採取預防措施，確保大家安全愉快地度過假期。

另同一時間，隨著天氣多變，根據「舊金山紀事報」（SF Chronicle）報導，加州的感冒和流感病例正在上升，急診就診人數也隨之增加。根據聯邦疾病防治中心（National Centers for Disease Control and Prevention）的數據，最近加州因流感而到急診室就診的人數超過了因新冠疫情而到急診室就診的人數。

新冠疫情約占所有急診就診人數的1.5%，而從12月2日到12月9日，與流感相關的就診人數從1.3%攀升至1.8%。根據加州公共衛生部（Department of Public Health）的數據，這兩種呼吸道疾病的檢測陽性率有所上升，9.5% 的新冠疫情實驗室檢測和12.5%的流感檢測結果呈陽性。

居民可通過公共衛生局客服中心了解疫苗、檢測等信息。客服中心全周開放，每天上午8點至晚上8點，電話為1-833-540-0473。不過，客服將在12月25日和1月1日假期關閉。工作人員可提供預約疫苗接種等服務，包括為行動不便者提供家庭接種。

洛杉磯縣近月每周病例數統計 資料來源／CDC 製表／記者張庭瑜
洛杉磯縣近月每周病例數統計 資料來源／CDC 製表／記者張庭瑜

加州 檢測 流感

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