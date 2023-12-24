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全票通過 華人劉珝林、鄧嘉猷任鑽石吧正副市長

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧市議會聖誕節前夕重組，華人副市長劉珝林（Stan Liu，中）接任周柏華（左一）出任新一屆鑽石吧市長；華人市議員鄧嘉猷（Chia-Yu Teng，左二）出任副市長。右二右一分別為市議員劉敏兒和Steve Tye。（圖：鑽石吧市議會提供）
鑽石吧市議會聖誕節前夕重組，華人副市長劉珝林（Stan Liu，中）接任周柏華（左一）出任新一屆鑽石吧市長；華人市議員鄧嘉猷（Chia-Yu Teng，左二）出任副市長。右二右一分別為市議員劉敏兒和Steve Tye。（圖：鑽石吧市議會提供）

聖誕節前夕鑽石吧市議會改組選舉，華人副市長劉珝林（Stan Liu）出任新一屆鑽石吧市長，華人市議員鄧嘉猷（Chia-Yu Teng）出任副市長，兩人均獲市議會5比0全數贊成當選。這是劉珝林和鄧嘉猷首次出任市長和副市長，也是兩位華人同時擔任市長和副市長，令當地民眾相當期待。

劉珝林在新冠疫情高峰期首次競選鑽石吧市議員並旗開得勝，他表示，鑽石吧這些年非常不容易，他本人很榮幸能夠在這一非常時期當選市議員，對服務民眾的機會非常珍惜。他讚揚議會同事們非常團結，各項事務進展順利，民眾關心的問題都得到妥善解決。現在，鑽石吧已恢復正常軌道，重現活力，他期望市長任期不負眾望，讓鑽石吧更勝一層樓。

事實上劉珝林在他當選市議員的第二年，資深市議員Steve Tye一度提名他出任副市長，並得到女市議員Nancy A. Lyons的附議，不過當時劉珝林謙虛表示，自己剛上任一年，已擔任市議員三年的周柏華比自己更有經驗，對社區貢獻更大，更適合擔任副市長位置。他的提議得到周柏華和劉敏兒的贊同，也獲得不少民眾好評。

劉珝林在就職演說中，首先感謝卸任市長周柏華在過去一年的卓越領導和全心服務。他希望在自己的市長任期内繼續深化與居民、社區組織、企業互動，改善公共安全。他表示，公共安全是鑽石吧民眾近年最爲關心的問題，最近城市實施了FLOCK安全系統，並將與執法部門進行更廣泛的合作，確保社區安全。

多年擔任鑽石社區基金會委員和當地少年女壘教練，劉珝林也對社區民眾的休閒娛樂非常關心，他希望任期内繼續加強年長者活動；改善公園和娛樂設施，增加更多的pickle ball（匹克球）球場；翻新和改善多個公園和鑽石吧中心設施，提供市民更好的康樂環境；加強與地區商會合作，為當地企業創造更多的曝光度；與當地學校合作，加強城市和地區的合作，為年輕人服務社區提供更多平台。

鑽石吧市議會2020年首次出現3位華裔市議員，在最近一次地方選舉中華裔醫師鄧嘉猷的勝選，更使得鑽石吧華人市議員增加到4位，鑽石吧也成為聖蓋博谷東區華裔市議員最多的城市。

劉珝林（右）從周柏華（左）手中接棒，出任鑽石吧新一任市長。（圖：鑽石吧市議會提供...
劉珝林（右）從周柏華（左）手中接棒，出任鑽石吧新一任市長。（圖：鑽石吧市議會提供）

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