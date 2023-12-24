上任一年 洛市長貝斯：已安置2.2萬遊民

洛市長貝斯上任一周年。（ABC 7）

ABC 7電視台目擊者新聞報導，洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）日前慶祝就職一周年之際，其當初致力解決無家可歸者承諾，至今是否真實兌現？

貝斯表示，在她上任第一年，就有近2萬2000人被安置，比2022年近1萬7000人增加28%。大多數人是透過現有的地方、加州 和聯邦計畫入住，包括避難所、傳統住房、Homekey計畫等。根據六個月前發佈洛杉磯無家可歸者人數顯示，洛市有4萬6000人無家可歸。

此外，貝斯的「內部安全」（Inside Safe）計畫，拆除洛市33個最有問題營地，然這些人中只有幾百人搬進永久住房。貝斯承認這項數據不令人滿意，「但在內部安全計畫之前，已有數千人在臨時住房中等待」她說。

南加大 社會政策與健康學教授亨伍德（Ben Henwood）表示，若沒有足夠機會獲得經濟適用房，擺脫無家可歸情況仍會有限制。

根據11月10日一份報告發現，洛市從無家可歸者緊急帳戶中，替「內部安全」計畫花費約6700萬元，每間房平均每晚價格113元。希望使命組織（Hope the Mission）總裁范斯萊弗（Rowan Vansleve）說，這是個非常昂貴的計畫，市長正投入資源解決60年來的問題。

貝斯告訴目擊者新聞，「內部安全」第二年將在包括在臨時住房地點和不同類型的住房提供更多服務。