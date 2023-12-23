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搶購聖誕禮聯名款最熱門 網紅聖誕投影八音盒受歡迎

記者金維多／洛杉磯報導
節日禮品區域暢銷的聖誕老人玩偶和聖誕襪子就只剩下寥寥幾件。（記者金維多／攝影）
節日禮品區域暢銷的聖誕老人玩偶和聖誕襪子就只剩下寥寥幾件。（記者金維多／攝影）

聖誕節臨近，南加Target商場換上新裝推出節日禮品，吸引消費者目光，其中聯名商品最受歡迎，近期不少知名零售商店甚至搶購一空。

Target與英國百貨公司貨業瑪莎（Marks & Spencer)聯名的網紅聖...
Target與英國百貨公司貨業瑪莎（Marks & Spencer)聯名的網紅聖誕投影八音盒一經上架就出現斷貨現象。（小紅書截圖）

Target今年與英國高端百貨公司貨業瑪莎（Marks & Spencer)聯名的聖誕系列產品，11月一上架就出現搶購潮，其中最受歡迎的是一款網紅聖誕投影八音盒（M&S Snowy Night Cookie Tin），價格19.99元，盒子裡有一包薑餅小人和巧克力餅乾，十分適合小朋友。

許多民眾在節日禮品區域挑選聖誕商品。（記者金維多／攝影）
許多民眾在節日禮品區域挑選聖誕商品。（記者金維多／攝影）

夜晚開啟按鈕，不僅能投影出美麗燈光效果，還有聖誕音樂環繞耳邊，節日氛圍感滿滿。許多南加民眾反應跑了很多家Target都沒有搶到，甚至官網目前也是缺貨狀態。其他熱賣系列還有紅色雙層巴士（M&S Scottish Shortbread Biscuit Bus Tin）、亮點小房子（M&S Shortbread Biscuit Light Up House）的餅乾盒等。

Target的英式雙層巴士聖誕貨架上雖然沒有網紅聖誕投影八音盒，但其他聯名產品和...
Target的英式雙層巴士聖誕貨架上雖然沒有網紅聖誕投影八音盒，但其他聯名產品和一些聖誕熱賣品仍吸睛。（記者金維多／攝影）

雖然聯名系列短缺，南加鮑爾溫公園市（Baldwin Park）Target的英式雙層巴士聖誕貨架上仍然擺放著許多節日禮品熱賣品，因為外型可愛同樣吸引家長帶著小朋友駐足於此。而在節日禮品區域，不僅大量民眾在挑選心儀的聖誕商品，更是有許多貨架出現庫存大量短缺現象，比如暢銷的聖誕老人玩偶和聖誕襪子已所剩無幾。節日禮盒包裝紙3元起，手工藝品5元起，烘焙用品和零食等也是家庭聚會派對的必需品，買氣十足。

Target禮品卡貨架上雖然庫存充足，但好看的禮品卡也被搶購一空。從事幼教行業的華人Gloria表示，最近收到很多小朋友和老師之間互相交換的禮物，最多的就是Target的禮品卡，有心的家長還專門設計定製款，有自己的署名。

禮品卡區域的分類很詳細，除了Target禮品卡，還有餐廳類、生活家具類、數字媒體...
禮品卡區域的分類很詳細，除了Target禮品卡，還有餐廳類、生活家具類、數字媒體類，面值有所不同。（記者金維多／攝影）

不過她強調，最近加州出現大量Target禮品卡盜刷案件，本該是節日朋友之間互相表達心意的禮物，卻被不法分子盯上，希望Target也能加強對禮品卡的防護措施。

Stanley網紅保溫杯在Target推出限定款顏色，貨架上的現貨也所剩無幾。
Stanley網紅保溫杯在Target推出限定款顏色，貨架上的現貨也所剩無幾。

Stanley保溫杯今年成為網紅爆款，其外型引起廠家爭相模仿，Target推出的限定款顏色供民眾節日送禮選擇，價格為45元，貨架上的貨品已所剩無幾。而季節性產品，如冬季防止皮膚乾燥產品，也十分受追捧，許多品牌唇膏包裝成聖誕禮盒，5元一盒的親民價頗受青睞。

唇膏包裝成聖誕禮盒，5元一盒的親民價也成為民眾購物時的青睞品。（記者金維多／攝影...
唇膏包裝成聖誕禮盒，5元一盒的親民價也成為民眾購物時的青睞品。（記者金維多／攝影）

Target 南加 加州

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繼盲盒之後 收集類卡牌另類崛起商品

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