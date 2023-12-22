FBI號碼來電 誤以為官方找上門 華男險遭詐騙

王先生接到幾通來自「FBI」的電話。（王先生提供）

近幾年來電話詐騙手法層出不窮，南加華人王先生接到了來自聯邦調查局（FBI ）的幾通電話，起初他以為是詐騙，但是在網上搜索了一下才發現，該電話真是來自FBI辦公室的「官方」電話，這讓他慌了神忐忑不安。

王先生描述，日前他接到了一通來自紐約的電話，手機顯示是陌生電話號碼，沒有接聽。過了一會兒，電話又接連響起，都來自於該電話號碼。最後他選擇了接通電話，對方稱是FBI的某某調查專員，並直呼王先生的英文名和姓氏。

對方接著說，王先生的社安號被盜，並被用來購買虛擬貨幣 和開設銀行帳戶，向海外發送可疑資金轉帳，王先生也因此將被起訴，他們需要對此事進行面對面的調查，並要求王先生提供銀行卡驗證身分。王先生一聽對方的口音像是印度裔，英語講的並不標準，像是詐騙，沒多想就掛了電話。

隨後，王先生在谷歌上搜索該電話，顯示該電話號碼正是FBI辦公室的官方電話，這讓王先生忐忑不安。他將這件事告訴一位朋友，恰好友人在幾年前曾配合過FBI的調查。但好友表示，之前自己那次配合調查，FBI是直接登門拜訪，而且聯繫自己調查的是一位專員，但用官方電話打來感覺有點奇怪。

王先生仔細回憶，在剛接通電話時，電話那頭傳來「滴」的聲音，很像是錄音開始時的滴滴聲，通常來說，如果連續撥打幾通電話對方未接，都會在語音信箱留言，而對方選擇繼續嘗試撥打，確實很可疑，此外，該日恰逢周六，FBI在周六從辦公室打來電話，推測是詐騙。

王先生保持警覺未上當，但為此上當者卻也不在少數。曾有一位密蘇里州 「聖路易」(St. Louis)的居民接到所謂FBI調查電話，要求其用銀行帳戶中的所有資金購買貨幣卡，然後讀取卡號並發送卡片、收據和臉部照片，以證明自己的身分，為此他損失了10萬元的積蓄。

FBI提醒民眾對該類騙局保持警惕，如果對方自稱是FBI人員，應立即聯繫當地FBI駐地辦事處，辦事處將驗證任何合法的聯繫。需要注意的是，官方FBI特工絕不會提供電話號碼來嘗試在未經額外驗證的情況下驗證其身分。相反，他們會引導造訪FBI官方網站www.FBI.gov或撥打當地辦事處的電話號碼。如果接到所謂真實的官方號碼，需要保持警惕，最好將呼叫轉到語音信箱；如果對方的英語非常糟糕或是要求您進行任何形式的付款，這一定是個騙局。