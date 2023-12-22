加州全保投保、換新 有十項基本福利 1/31申請截止

加州全保信息專員Jagdip Dhillon（左）、中文發言人呂文昭（Wendy McAnelly，中）拜會洛杉磯兼舊金山世界日報社長于趾琴，說明加州全保最新資訊。（記者張宏／攝影）

加州 全保(Covered California)2024年投保窗口期已經開放，鼓勵民眾儘早投保或更換現有的健保 計畫，新年健保計畫將於2024年1月1日起生效，登記截止期為2024年1月31日。

加州全保中文發言人呂文昭(Wendy McAnelly)、信息員Jagdip Dhillon和Myron Lee一行21日拜會洛杉磯兼舊金山世界日報社長于趾琴，說明加州全保當前計畫與發展。

呂文昭表示，今年是加州全保實施的第11年，根據「可負擔醫療法案」，加州全保為加州居民提供平價健康保險 和財務援助。2024年加州全保將提供比以往更多財政援助，「減少費用分攤」(cost-sharing reduction)項目將幫助人們得到醫療保障及降低自付額。

那些收入不超過聯邦貧困線250%的加州民眾，即單身年收入在3萬3975元以下及四口之家年收入在6萬9375元以下都有資格申請該項目，今年申請時間從即日起，持續至明年1月31日。

Jagdip Dhillon表示，加州已有超過160萬加州民眾登記投保，超過90%的加州全保客人獲得經濟援助，其三分之二的人可獲得每月10元或更少的綜合保險，而大約20%的人可免費獲得保險。聯邦數據顯示，2022年加州的無保險率(Uninsured Rate)創下6.5%的歷史新低。自2013年加州全保首次公開投保登記以來，加州的無保險率已從17.2%降至2022年6.5%，是全國範圍內降幅最大的一個州。不過，華人社區的無保險比率卻顯著提高。依據「加州健康調查」，華人社區的無保險率從疫情期間的4.2%至4.3%，上升為6.4%。

呂文昭指出，亞裔群體中因為文化、語言等因素，導致民眾生病後寧願回到出生國看病，或者諱疾忌醫。其實，很多癌症可通過年度體檢提前預防和治療，她建議使用加州全保客人要使用十項基本福利，包括日常門診服務、住院急診、處方藥、心理健康和藥物濫用治療和化驗檢查等。

呂文昭表示，加州全保是幫助加州居民選擇、購買健康保險的一項免費服務，有包括中文在內的多種語言，幫助民眾選擇最適合他們的健保方案。她建議民眾，每年都要和獲得資格認證的代理溝通，因為每年保險情況都在變，要及時更新自己保險的信息。