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北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

大雨將至 橙縣籲先清理住家環境

編譯胡立宗／綜合報導
橙縣水道已見水量增加。（取自KNBC電視台畫面）
橙縣水道已見水量增加。（取自KNBC電視台畫面）

橙縣風暴降雨管理中心（OC Storm Water Management）20日呼籲民眾，在開始降雨前先清理住家附近環境，移除廢棄物與寵物糞便，減少隨著大水進入排水系統的垃圾量，以免造成堵塞或細菌擴散等情形。

中心的環境研究專員Michael Mori指出，就算是一吋的降雨也可能引發洪水，以及行水道的激流，而第一波降雨最常見的垃圾是金屬與細菌，這些都會隨著雨水進入新港灘（Newport Bay）與太平洋。

Michael Mori同時提醒，最好在降雨前48小時就停用肥料與殺蟲劑，固定好垃圾桶蓋，以防汙染物進入排水道。

雖然20日還未見大型土地移滑，但中心已經準備好了方案。橙縣消防局的Thanh Nguyen表示，大雨的威脅不只是總雨量多少，還有降雨時間多長多短。他說，如果是瞬間豪大雨，就會出現夾雜垃圾的濁流，消防局將與橙縣警局、橙縣工務局合力處理。

另外，如果需要擋水沙包，有以下兩個管道可以取得：一是到特定消防局領取，詳細說明請見https://ocfa.org/AboutUs/Departments/OperationsDirectory/Sandbags.aspx。聖塔安那市（Santa Ana）也開放免費沙包填裝處，每人最多十包，地點與時間為，City of Santa Ana Corporate Yard與215 S. Center St., Santa Ana，每天的上午7時至下午5時（周末也有）。

回報淹水或廢棄物事件，可以撥打工務局的專線714-647-3380，或是從https://www.santa-ana.org/mysantaana-app下載mySantaAna App。

針對即將來到的風雨，加州州長辦公室消息稱，正在分享多語言資源，通過 「Listos California 」部署社區組織網絡，加州人可以通過 Listos California 註冊一個五課時的短信課程，以了解在洪水、大風、泥石流和其他風暴影響之前、期間和之後應該做些什麽。課程有英語、西班牙語、苗語（Hmong）和旁遮普語（Punjabi）版本。發送短信 「CAWINTER 」到 20202 即可報名。

橙縣 加州 洪水

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