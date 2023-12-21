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加州上月房市交易量 雙減

編譯胡立宗／綜合報導
加州11月房屋成交量經季節調整後年化預估數為22萬3940筆，為16年來新低。（美聯社）
加州11月房屋成交量經季節調整後年化預估數為22萬3940筆，為16年來新低。（美聯社）

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）的最新報告指出，加州2023年11月的房屋成交量較10月減少7.4%，較2022年11月更少了5.8%，年比月比雙減；經季節調整後年化預估數為22萬3940筆，為16年來新低。

2008年全年銷售量為39.5萬。然而，相對於交易量少，售價卻不一定低。舊金山等房價過高的都會區已自2022年的高點下滑了10%，但地產平台Zillow的房價指數（Home Value Index）卻顯示，其他區域的價格變化不大，還因為物件稀少而逐漸升高。

協會的統計顯示，二手屋的交易量從2023年初已經下跌25.9%，主因是房貸利率高與房價仍貴。不過儘管成交量下滑，但房價可沒掉多少，加州單戶住宅的中位數成本下降了2.2%，目前為82.2萬元，但仍比一年前高出6.2%。

協會2024年度的會長Melanie Barker 在聲明中指出，11月的成交量受限於高利率與供應短缺，但加州房市未來的情形可能好轉，特別是聯準會（Fed）可能考慮降息。她說，市場利率已經降至四個月以來的新低，加上聯準會的消息，買家可能更願意買房。

目前對於未來房市普遍性的預測正逐漸好轉中。本周住房抵押貸款利率，已經隨著市場對於明年降息的預期，自上周以來大幅下降，當前小額貸款（72萬6200元以下）買房利息最新統計發布，固定30年期抵押貸款利率約為6.375%。

不過專家提醒，如果觀望的消費者預期利率會大幅下降，就會被「誤導」。儘管利率會往下走，但如果消費者預估未來能再出現超低利率如2%至3%的抵押貸款利率，極有可能會失望。另外，雖然100萬美元以上的交易看似不錯，但由於抵押貸款利率仍高，每個價位的物件買家需求都在減少中。

利率 貸款 加州

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