帳戶連結社安號 借人用後果嚴重

會計師提醒民眾，千萬不要將社安號隨意告知他人。（Pexels）

社會安全號是美國人最重要的個資號碼之一，去銀行開設資金帳戶必須有社會安全號。對此，會計師提醒民眾，一定要謹慎保管社安號，切忌將號碼隨意告訴他人，或借他人使用。曾有華人 用自己的社安號幫海外朋友在美國開銀行帳戶，後因頻繁資金進出，被聯邦調查局懷疑洗錢，而招致牢獄之災。

南加州會計師、前北美華人會計師協會會長梁俊愷聽說過很多借出社安號幫助朋友，最終惹出麻煩的案例，有人甚至被拘捕坐牢。曾有一個在美國的華人A幫助海外朋友B在美國開設銀行帳戶，B因沒有社安號，A就用自己的社安號開了銀行帳戶。但B在該帳戶內將資金轉進轉出，最終引起美國聯邦調查局的懷疑，稱其洗錢，最後將A拘捕，A還因此坐牢。

在談及李女士借社安號給朋友炒股，最終收到國稅局 大額查稅帳單的案例時。梁俊愷表示，雖然李女士不是操縱炒股的那個人，但所有炒股交易都發生在她的帳戶裡。而股票帳戶與她的社會安全號相連，補稅 的責任是逃不了的。

李女士在2020年將炒股帳號Robinhood借給朋友，2021年1月其朋友將所有股票賣出，產生收益，李女士對此不知情。2023年10月，她收到國稅局要求補稅的信件，才恍然大悟。

梁俊愷說，從國稅局角度，李女士將帳戶借給朋友是私事。國稅局認準的是Robinhood開出的1099表格上，帳戶人的信息。他說，這就像一個人把車子借給他人，他人開車出了意外，還是需要車主承擔責任。國稅局只要將Robinhood1099表格上的信息與當事人報稅信息一對比，即可查出漏稅，整個過程由電腦自動完成，非常便捷。

南加州資深會計師楊光明分析，國稅局是根據Robinhood開據的1099B追蹤到稅務疏漏的，一般來說，如果當事人報稅所差金額在幾百元內，國稅局通常不會追稅，但如果金額大，就要追稅。

如果李女士無法從朋友那裡要來補稅的錢，也許只能走法律途徑，提告對方詐騙，如果官司贏了，或許可以免除一些稅務。

梁俊愷和楊光明會計師再次提醒讀者，關係再好的朋友，也不要將社安號借給他人。楊光明說，特別是在詐騙猖獗的當下，有些人輕易相信網友，將個資透露給對方造成嚴重後果。