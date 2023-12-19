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為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

送禮給小孩注意10安全要點 去年逾20萬件玩具導致受傷

編譯胡立宗／綜合報導
年底長假將至，選擇玩具需當心。圖為Zuru先前回收、容易致傷的「鯊魚寶寶」沐浴玩具。（本報資料照片）
年底長假將至，選擇玩具需當心。圖為Zuru先前回收、容易致傷的「鯊魚寶寶」沐浴玩具。（本報資料照片）

年節將至，「加州有毒物質管理系統」（California Poison Control System，CPCS）近日提醒，大人在為小朋友買禮物時，必須特別注意安全問題，避免有尖角銳面的玩具、使用鈕扣電池或是零件太小的玩具，以免兒童受傷或誤食。

聯邦消費產品安全委員會（U.S. Consumer Product Safety Commission）最新的「玩具引發的死傷統計」（Toy-Related Deaths and Injuries）顯示，2022年共有20萬9500件玩具致傷、而必須送急診的事件，其中76%是14歲及以下者，69%是12歲及以下者，38%四歲或更小。

正因如此，Prevent Blindness America協會才將12月訂為「安全玩具與禮物月」（Safe Toys and Gifts Month），CPCS也特別呼籲，大人在年節將至時應該特別注意玩具、禮物的安全性。

CPCS來自舊金山加大藥學院，屬於加州緊急醫療系統（California Emergency Medical Services Authority，MESA）。CPCS的兒科醫生與毒物專家Cyrus Rangan強調，對小孩太過精細的玩具，經常都有小小的零件、電池，或潛藏其他風險，因此選擇安全玩具的第一步，就是要看清楚它的適用年齡，並依小孩的年齡、熟悉度與認知力選擇。

Cyrus Rangan提供下列十點作為選購參考：

・年齡：玩具是否符合小孩的年紀。

・包裝：購買之前先閱讀產品說明，注意警語與使用指南；另外也要看外包裝上是否附有檢驗合格證明，例如由「美國材料和試驗協會」（American Society for Testing and Materials，ASTM）核發者。

・外型：避免買有危險銳面、尖凸部件的玩具。

・耐壓：確認玩具是否能抗撞，重壓也不易碎裂。

・配套：特別是運動器材，玩具之外，還應該買護具。

・窒息：玩具使用鈕扣電池或使用磁鐵的，容易因為小孩誤食而引發窒息，因此應該避免。

・勒頸：不要買有繩子或捲線的玩具，以免意外纏繞小孩頸部。

・燙傷：不要買會發熱的玩具，可能導致低溫燙傷。

・適齡：不要買超過年齡上限的玩具給小孩。

・收好：玩過的玩具一定要收好，以免掉落砸傷小孩。

如果發生疑似中毒現象，隨時都可撥打Poison Control的免費專線1-800-222-1222求助，專業藥師、護理師與相關人員24小時待命，對話內容保密，且備有口譯服務。索取每周快訊，英文版可以發簡訊「TIPS」到20121，西語版則發「PUNTOS」到20121，或是在臉書上追蹤CPCS，X平台的@poisoninfo帳號。

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