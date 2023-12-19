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阿罕布拉市公園嚴重車禍 3華人送醫

記者楊青／阿罕布拉市報導
阿罕布拉阿曼索公園18日清晨發生一起車禍，3華人受傷送醫。（圖：李若提供）
阿罕布拉阿曼索公園18日清晨發生一起車禍，3華人受傷送醫。（圖：李若提供）

阿罕布拉市阿曼索公園（Almansor court）18日清晨發生一起三傷車禍，一輛Lexus休旅車在公園内翻覆，三華人受傷送醫。洛杉磯地區近日發生多起傷亡車禍，其中包括一起青少年二死四傷的案件。警方再次提醒民眾駕車需小心，尤其是節日期間家庭聚會和朋友派對較多，駕駛人應該注意休息，避免酒後、藥後及疲憊駕車、超速駕駛。

據現場目擊者表示，18日阿罕布拉阿曼索公園的車禍發生在當天早晨8時，當時公園内已有不少華人跑步和練習瑜伽。一輛白色的Lexus休旅車從公園南邊入口駛往公園北邊的停車場時，突然發生翻覆，汽車從路面衝上草地。由於衝擊力強大，車頭嚴重損毀，車上玻璃大面積破碎，車内安全氣囊全部彈出，華人司機和兩名華人乘客一度被困車中，稍後緊急送醫。警方正在進一步調查事故發生的原因。

當時正在附近晨練的一位華人表示，她遠遠看到一輛汽車突然翻轉，只是短短幾秒鐘，汽車就翻了。她慶幸自己離的較遠，否則也可能會連帶遭殃。

洛杉磯地區在剛剛結束的周末，也發生一起兩死四傷車禍，一名15歲男孩駕駛的一輛2019款吉普車在洛杉磯湖的一條街道上翻倒，男孩在車禍發生後一天搶救無效喪生。車上的一名17歲男孩在車禍發生時當場死亡。

加州高速公路巡警局發言人表示，這起車禍發生在15日晚11時15分左右，地點在洛杉磯市的Fieldspring街。車上六名乘客全部都是14歲到17歲的男孩，所有人都沒有繫安全帶。車禍造成兩人死亡，一名14歲和一名17歲孩子重傷，一名16歲和另一名17歲孩子輕傷。目前尚不清楚車禍是否與酒精或毒品有關。

警方表示，年底節日聚會活動頻繁，加上孩子開始放假，大人本身以及對孩子的駕駛安全都可能放鬆警惕，但事實上年底節日季往往是重大車禍的高峰期，必須多加小心。

華人 洛杉磯 休旅

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