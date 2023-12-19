李梅失蹤案 確認屍塊全是她遺體 父母下落成謎

哈斯凱爾第一次過堂。（CBS電視台截圖）

洛杉磯 縣法醫辦公室（Los Angeles County Medical Examiner）18日指出，警方11月初在洛杉磯市泰山納（Tarzana）地區垃圾桶內發現的人類遺骸，被確定是李梅（Mei Li Haskell）的遺體。

今年37歲的李梅在11月初失蹤，一起失蹤的還有她的父母，72歲的李高山和64歲的王艷香。在該案中，李梅的丈夫，35歲的哈斯凱爾（Samuel Bond Haskell IV）被起訴謀殺李梅一家，並將屍體肢解遺棄。

因為本案中李梅的父母一直處於失蹤狀態，坊間有傳聞嫌犯哈斯凱爾拋屍的屍袋中，可能有李梅父母的遺體。警方一直未對此做出說明，李梅親舅王延慶在接受本報專訪時，曾提出相關疑問。如今法醫報告出爐，等同否認坊間的傳聞同時，讓李梅父母的去向更添迷霧。

雖然警方和檢方將兇嫌哈斯凱爾逮捕並起訴，但該案有很多疑點尚未解開。在洛縣 法醫處公布肢解屍體身分前，尚不能確定該遺體的身分，一同失蹤的李梅父母目前又身在何處？哈斯凱爾為何痛下殺手？

李梅和丈夫哈斯凱爾居住在泰山納地區，兩人育有三個孩子，同住的還有李梅的父母。根據洛杉磯市警局，11月7日，哈斯凱爾雇用四名臨時工，從其位於Coldstream Terrace 4100街區的六居室住所中，搬運幾個沉重的黑色塑料垃圾袋。其中一個工人出於好奇打開袋子，發現人體殘肢。此後，四名工人立即歸還垃圾袋和雇用費，並報警。當警察趕到現場，袋子已找不到。

第二天，有拾荒者在恩西諾文圖拉大道（Ventura Boulevard in Encino）附近的垃圾箱發現裝有屍塊的垃圾袋，警方查看監控後發現前一天哈斯凱爾棄屍的錄像，之後在托潘加購物中心（Topanga Mall）將其逮捕。