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世界日報開運誌 集印花換購活動開跑

洛杉磯訊

世界日報2024年開運誌(Fortune Book)12月20日開始在各大書局出售，雙封面設計，包含農民曆、日曆、月曆、周曆、生肖和星座。即日起剪集三枚印花，即可換購開運誌。

開運誌每本訂價5元，或剪齊3枚印花，只須付1元就可換取1本。印花自12月18日至12月20日將刊登在世界日報地方新聞B1版。集齊印花後可至世界日報或以下書局付費換取，或附郵資4元寄送，數量有限送完為止。這項活動收集的印花必須是正本，不能是影印本，活動2024年至1月31日截止。

可付費換取開運誌的地點有：

世界日報大樓(蒙特利公園市)：1588 Corporate Center Dr, Monterey Park, CA 91754，電話323-268-4982；洛城書店 (蒙市)：153 E Garvey Ave #6, Monterey Park, CA 91754，電話626-280-0823；世界書局 (蒙市)：423 N Atlantic Blvd #103, Monterey Park, CA 91754，電話626-458-0689；聯菁書局 (蒙市)：912 E Garvey Ave, Monterey Park, CA 91755，電話626-288-6390；吉利書局 (阿罕布拉市)：1283 E Valley Blvd, Alhambra, CA 91801，電話626-308-1466；世界書局 (亞凱迪亞市)：1234 Golden West Ave, Arcadia, CA 91007，電話626-446-1831；長青書苑 (哈仙達岡)：1611 Azusa Ave, Hacienda Heights, CA 91745，電話626-363-4978 / 626-675-6527；世界書局 (聖蓋博市)：608 E Valley Blvd #D, San Gabriel, CA 91776，電話626-280-6088；長青書局 (羅斯密市)：8118 E Garvey Ave #F, Rosemead, CA 91770，電話626-572-8079；福斯書局 (阿提夏市)：18850 Norwalk Blvd, Artesia, CA 90701，電話562-865-8882；長青書局 (阿提夏市)：18321 Pioneer Blvd, Artesia, CA 90701，電話562-402-5393。

世界日報 阿提夏 蒙特利公園市

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