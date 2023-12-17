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南加6縣去年GDP等於巴西 洛杉磯稱霸全國

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣GDP為7900億元，全美第一，圖為洛杉磯港。（取自洛杉磯港官方網頁）
洛縣GDP為7900億元，全美第一，圖為洛杉磯港。（取自洛杉磯港官方網頁）

橙縣紀事報報導，專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）根據聯邦政府按縣畫分的國內生產總值（GDP）年度帳目指出，2022年南加州6個縣共生產價值1兆5700億元服務業商品，等於巴西一個國家的數字。這個數字占全美總業務7%，超過18個州的商業產出總和。其中洛縣GDP為7900億元，全美第一。

此外，該地區業務僅略小於該州其他地區產值。其他52個縣至2022年產值共1兆6000億元，年減0.4%，但是自2019年新冠肺炎疫情以來增長9.3%。而加州GDP總和為3兆2000億元，全美各州排名第一，年增長0.7%（排名第41），自2019年增長6.9%（排名第14）。

南加州經濟成長放在全球角度上來看也不遑多讓。

蘭斯納將當地GDP與世界銀行2022年國際商業統計數據進行比較，發現南加州6縣GDP幾乎與世界第11大經濟體巴西一樣。整個加州GDP位居世界第5大經濟體，僅次於美國、中國、日本和德國，領先印度和英國。

在統計的全美3113個縣中，南加州6縣的GDP名列前77名。

其中，洛縣GDP為7900億元名列全美第一，年成長2.1%，自2019年以來成長3%。經濟產出接近賓州全州經濟。

橙縣為2700億元，全美排名第9，與康乃狄克州持平。全年上漲0.9%，自2019年以來上漲4.8%。

聖地牙哥2570億元，全美排名第10，與俄勒岡州持平。年成長2.9%，自2019年以來成長8%。

聖伯納汀諾縣1010億元，全國排名第39，與新墨西哥州相當，年成長1.3%，自2019年以來成長7%。

河濱縣950億元，全國排名第45，與愛達荷州相當。年成長0.8%，自2019年以來成長5.1%。

范杜拉縣530億元，全美排名第77，與蒙大拿州相當。年下降0.4%，自2019年以來成長2%。

然該數據並不代表一切。南加州2022年GDP年成長1.8%，自2019年疫情爆發以來成長4.6%，此數據低於全美商業擴張。數據顯示，全美2022年GDP為21兆7000億元，年成長1.9%，自2019年以來成長5.3%。去年僅洛縣和聖地牙哥縣超過全美平均。

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