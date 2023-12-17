加州遊民18萬人全美最多 南加縣市排名進前10

洛杉磯遊民巷的街友在2023年冬季生火取暖。（美聯社）

全美遊民 人數2023年達65萬3000人，較2022年增加12%或7萬650人，是2007年開始統計遊民人數後的最高紀錄。加州 遊民共18萬1399人，仍是全美最高，不過增幅已經低於紐約州、佛州 、科羅拉多州、麻州。

美國遊民總數曾在2010年達到63萬7000人的高點，但在政府積極介入後，於2017年降至55萬4000人。2020年後，因為新冠疫情又增至58萬人上下，之後都大概持平，直到今年才大幅增加。

聯邦住房和城市發展部部長福吉（Marcia Fudge）表示，數據顯示，只有積極協助才能幫遊民找到住所，也才能一開始就避免民眾無家可歸。美聯社指出，今年的人數大增，可能原因是新冠期間的補助終止，導致許多人付不出生活費。

加州都會區中，洛杉磯縣市共7萬1320人無家可歸，只低於紐約市的8萬8025人。聖地牙哥縣市全美第5，遊民1萬264人。橙縣、聖伯納汀諾、河濱縣也都在前10名。而加州的數量占全美比重27%，換句話說全美每近3位遊民中，就有一位在加州。

將遊民分類後發現，單身的增加11%，退伍軍人增加7.4%，有小孩的家庭增加15.5%。只占總人口13%的黑人，遊民卻占總數的37%。超過25%的遊民年齡在54歲以上。

房屋經紀人網站Realtor.com今年稍早發布的報告指出，從2012年到2022年美國新建的住屋數目，比那10年間新成立的家庭數目少了230萬戶，當房屋的供需出現這麼大的不平衡，房價就會快速上升，很多人就會買不起、租不起住屋，變成流落街頭的遊民，這不僅是遊民本身的痛苦，也為社會增加了很多問題。

聯邦住屋與都市發展局HUD（Department of Housing and Urban Development）從2007年開始統計全國遊民的數目，一直到去年為止，每年的人數都沒有超過2007年的數字，但2023年卻創下新的紀錄，無家可歸者達到65萬3100人。舊金山市民對這個數字很驚訝，因為2007年得時候大家並不覺得遊民問題像去年那麼嚴重，當然更比不上今天。