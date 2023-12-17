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2024經濟預測：增長很緩慢 加州就業成長率僅0.5%

記者啟鉻／綜合報導
圖為多第（左二）與學生合影。（取材自個人網頁）
圖為多第（左二）與學生合影。（取材自個人網頁）

南加橙縣查普曼大學（Chapman University ）經濟學家多第（James Doti）近日發布了對全美2024年經濟預測，其主要特點是「增長很緩慢，無衰退」（Very slow growth.No recession）。

查普曼大學的全美經濟預測中，2024年的國內生產總值（GDP）預計將僅增長1.2%，而2023年增長2.4%。通膨預計將降至2.9%，但仍高於聯準會的2%目標。利率方面，預計30年期按揭利率將平均為7.7%，較2023年的6.9%有所增加。

加州作為全美規模第一的經濟大州，預計就業增長率將從2023年的1.8%降至僅0.5%。雖然消費者在2023年已經保持節儉，但預計稅收可徵零售額將在2024年下降4%。

多第警告指出，廉價資金和巨額的聯邦赤字已經扭曲全國的經濟基礎。他強調，歷史上極低的抵押利率激活了購房市場，但過去幾年的低息融資卻抑制了現在的房屋銷售，因為人們不願放棄那些優惠的條件。這一現象導致升級購房者的不足，進而限制了房屋供應，支撐了高房價。

然而，與這一成果相關的是房屋的可負擔性問題。預計由於這一因素，房屋銷售將繼續保持接近歷史最低水平，預計在2022年下降20%和2023年下降31%後，2024年再次下降4.5%。

多第對經濟的擔憂在於，企業和消費者過於依賴經濟刺激，使得經濟變得脆弱，容易受到長期較高利率、聯邦開支削減和經濟中始終潛在的「意外」影響。

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