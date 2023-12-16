亞馬遜被駭？帳戶突增陌生收貨地刪了又自動加

亞馬遜公司闢謠稱，客戶帳號並沒有被駭客入侵。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯華人日前稱，亞馬遜 （Amazon ）帳戶上多了陌生的收貨地址，感覺帳戶被駭，類似遭遇最近在不少人身上發生；有華人甚至表示，自己刪了這些陌生地址，系統又自動恢復。亞馬遜帳戶是否真的被駭客 侵入，一時間各地謠言四起。

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）華人居民莫小貝近日表示，自己的亞馬遜帳戶突然增加了新的收貨地址，顯示是附近Whole Food超市的亞馬遜儲物櫃。這顯然不是自己的操作，因為擔心帳號被駭客侵入，莫小貝趕緊刪除這個新地址，避免網上訂單被他人取走。同樣的情況發生在不少人身上，有華人指出，自己一覺醒來發現大事不妙，亞馬遜帳戶上莫名其妙加了好幾個不認識的地址，「刪了後又自動加回，光一天就刪了八次。」

亞馬遜帳戶一夜之間增加陌生地址，社群媒體上眾人議論紛紛，消費者害怕自己的帳號已被駭客入侵。有人甚至發表言論稱，新增地址不是真正的亞馬遜儲物櫃，而是不法分子取貨的地址，為掩人耳目，駭客在帳戶中添加虛假儲物櫃，並建議趕緊檢查訂單紀錄和銀行帳戶，確保信用卡沒有被盜用。

亞馬遜究竟是否遭到駭客攻擊，自12月上旬有人發布消息以來，事件在社媒上被炒作得非常熱鬧，一時間人心惶惶，各地謠言四起。

為了回應消費者的擔憂，亞馬遜公司闢謠稱，帳號並沒有被駭客入侵。發言人12月8日聲明指出，這些新地址是「錯誤」的添加到少數用戶帳戶中，並稱公司正在努力解決問題。發言人強調，「這不是數據安全問題，我們的系統是安全的。對於由此造成的任何不便，我們深表歉意，對帳戶有疑問的客戶，歡迎聯繫客戶服務。」

根據多張網路截圖的照片，帳號上新增地址都是Amazon Locker、Amazon Hub Locker、Amazon Fresh、Amazon Counter等，這些都是亞馬遜儲物櫃。亞馬遜解釋說，儲物櫃是可以將包裹運送達的地方，以便客戶安全取貨，這樣商品就不會放在外面。公司還指出，即使遭到駭客攻擊，對方也無法使用儲物櫃竊取訂單，因為一旦包裹被運送到儲物櫃，就需要客戶發送確認電子郵件才能打開，一些儲物櫃也可以透過亞馬遜購物應用程式打開。該公司建議客戶，定期更改密碼並啟用兩步驟驗證，以提供額外的帳戶保護層。

對於亞馬遜的官方聲明，牽扯此事件的莫小貝表示自己並不相信。她質疑，「如果不是駭客攻擊帳戶的話，那就是亞馬遜內部出現了問題，怎麼可以在客戶沒有允許的情況下，將儲物櫃錯誤地添加到我的帳戶中。」