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蒙特利公園市槍案受影響貸款 最低利率2.375%

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
美國小型企業管理局在蒙市互助希望中心舉行災難復原研討會。（記者朱敏梓/攝影）
美國小型企業管理局在蒙市互助希望中心舉行災難復原研討會。（記者朱敏梓/攝影）

美國小型企業管理局(U.S. Small Business Administration，SBA)於12月13日（周三）在蒙特利公園市互助希望中心（MPK Hope Resiliency Center）舉行災難復原研討會，旨在幫助受1月21日至28日發生的蒙特利公園大規模槍擊事件和相關影響的小型企業申請相關災害貸款

華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)表示，「CSC團隊一向傾力協助受此事件影響的受害者，感謝SBA主辦此次研討會，讓我們一同協助地方商家復甦。」

蒙市槍擊案聯邦小企管理局經濟傷害災難貸款，為小型企業、小型農業合作社、從事水產養殖的小型企業以及大多數規模各異的私人非營利組織提供經濟損失災害貸款，災害援助貸款可用於補償經濟傷害，最高200萬元的營運資金，幫助直接因災難而無法履行的財務義務。這些貸款旨在協助度過災後恢復期，直至恢復正常運作。

申請貸款信用要求包括，申請人必須提供一份可被SBA接受的信用歷史；申請人必須證明其擁有償還所有貸款的能力；所有超過2萬5000元的經濟傷害災難貸款（EIDL）都需要提供抵押品，SBA接受可用的房地產作為抵押品，SBA不會因抵押品不足而拒絕貸款申請，但會要求申請人承諾抵押所有可用資產。

企業主們正在進行一對一諮詢。（記者朱敏梓/攝影）
企業主們正在進行一對一諮詢。（記者朱敏梓/攝影）

貸款利率取決於法律並且貸款期限内的利率是固定的，適用本次災難貸款的最高利率是4%，企業利率可低至3.305%，私人非營利組織利率可低至2.375%，期限最長可達30 年。貸款金額和期限由小型企業管理局根據每個申請人的財務狀況設定。

災難復原研討會現場。（記者朱敏梓/攝影）
災難復原研討會現場。（記者朱敏梓/攝影）

申請人可以在官網在線申請和獲取更多災害援助信息：SBA.gov/disaster。申請人可以致電小型企業管理局客戶服務中心；800-659-2955或發送電子郵件至 [email protected]，以獲取更多關於小型企業管理局災害援助的資訊。申請經濟損失的截止時間為2024年1月5日晚上11點59分。

小企業主可申請資助金和貸款匯總（記者朱敏梓/製表）
小企業主可申請資助金和貸款匯總（記者朱敏梓/製表）

貸款 利率 蒙特利公園市

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