旅行社推中國慢遊行程 明年可期待

長者跟團日趨慢節奏，遊輪和火車成為其青睞選擇。（旅行社提供）

南加 華人旅行社在經歷三年疫情 後，隨著中美關係緩和，中國旅遊政策放寬等一系列利好消息，將在2024年開始，大力開團前往中國、日本 及東南亞等地旅行。

名人假期的銷售經理Sam表示，今年他們的旅遊生意挺好，許多人疫情後報復性消費，刺激旅遊業的發展；但是明年預計形勢比較嚴峻，因為隨著旅遊資源恢復，出現供大於求的狀況，加上明年歐洲和中東可能持續有戰爭，都是對旅行不利的因素。

名人假期居安思危，開發有亮點的旅遊產品，如2024年2月，他們會推日本關東關西經典遊，七天的行程將按行業最高水準安排，價格不含機票只要2700元，且明年一整年都會給報名參加該團的客人500元折扣，這意味著全程價格只要2200元。他們希望把日本市場做起來，尤其側重當地人文特色和風俗，線路安排更精細且加入更多美食文化。

Sam說，和他想法一樣的南加旅行社不在少數，很多旅行社都在今年開拓日本線路。目前美國飛往中國大陸的航班不穩定，很多華人會去日本轉機，正好參加日本旅行團。明年他們還會開拓東南亞線路，如新加坡、峇里島及泰國等地的旅遊，來替換之前的中東團。

恢復中國旅行，也是很多南加華人業者考慮的方向。文景假期的Jefferey表示，今年走了幾個團去中國，明年會擴大出團的數量和規模。隨著航班增加、機票便宜和簽證政策放寬，以往中國旅遊產品都可恢復。

但是經歷三年疫情，中國旅遊配套設施，可能存在硬件不足問題。Sam表示，他們最近出了北京、西安、長江三峽和新疆絲綢之路幾個團。發現中國多數酒店因為疫情，接待外賓的部門已取消。「以前中國酒店都是內賓和外賓分開，餐飲標準也不同；現在都放在內賓區域，可能影響遊客體驗。」目前中國酒店還沒做好接待外賓準備，很多傳統五星級酒店不能用，旅行社如果把酒店都換成國際連鎖五星級酒店，將導致團費漲價。

目前對中國團有興趣的以華裔為主，洋人客戶的興趣不大。Sam說，最近明顯感受到中國大陸政策放鬆，簽證很快很方便，幾天就能搞定。但是當地政策變動風險很大，他們英文團的洋人客戶目前還是不太願意去中國，主要是政策因素，去中國大部分是亞裔。

跟團遊的旅遊模式也會日益細分，Sam表示，會從最初一次多地的旅遊模式，改變到慢遊和縮短團遊天數的模式。通常兩周時間比較合理，跟團遊很多客人上了年紀，走路能力變差，因此會有人從陸地遊轉向河輪線路或火車遊。