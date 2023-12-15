聖誕新年出遊 「取暖團」熱門 這些地方受歡迎

美國汽車協會（AAA）通過研究航班預訂數據，發現熱門的年末國內旅遊目的地，有佛州奧蘭多、加州安那罕、芝加哥、邁阿密等。圖為邁阿密海灘。（美聯社）

聖誕節 和新年即將來臨，對於組織跟團旅遊的業者來說，多數客人冬天喜歡參加「取暖團」去海島和熱帶地區。不過，也有華人 旅行社業者安排新年跨年團，讓大家在冰天雪地中，感受聖誕和新年氛圍。

美國汽車協會（AAA）通過研究航班預訂數據，發現熱門的年末國內旅遊目的地，有佛州奧蘭多、加州安那罕、邁阿密等海灘漂亮的地方，另外像芝加哥也很熱門。國際熱門目的地，是英國倫敦、維京群島的聖托馬斯（St. Thomas）及Aruba島等。雖然許多民眾喜歡在冬季前往溫暖的地方旅行，但部分城市倘若有節日特色活動，就算氣溫較低，遊客也會趨之若鶩。

像是縱橫旅遊在新年期間組織力推紐約倒數跨年四天三夜或者五天四夜旅行團，行程不僅安排參觀紐約現代藝術博物館開館前的一小時VIP Tour，還會在官方英文和中文導遊帶領下，參觀新世貿中心(One World Observatory)大樓100至102層並享用美味的三道式午餐。

文景假期的Jefferey表示，他們旅社目前較熱門的出行目的地，是阿拉斯加和墨西哥坎昆(Cancun)、夏威夷 等。今年假期大家出行意願很強，但是熱門景點的酒店和機票價格都比較貴，導致團費比去年高30%到40%。

也有旅行社盡量避開聖誕節和新年，名人假期的銷售經理Sam表示，冬天客人多數喜歡去中東、南美、夏威夷和東南亞等地，聖誕節和新年去歐洲價格太貴且當地天氣不好，很容易航班延誤和大雪封路，導致客人體驗變差，因此很多旅行社今年冬天不做歐洲團。以往聖誕節前後會組團去中東或南美，但現在中東在打仗，南美航班恢復差，今年名人假期沒有在這個時間出團去海外。

華人孫女士去年聖誕節和朋友去阿拉斯加，跟團旅遊期間遭遇當地罕見的暴雪，被困在酒店多日。今年她改去溫暖的地方，孫女士說，去年景點和活動取消、航班停飛，當地出租車和網約車都叫不到，只能在酒店裡打牌喝酒。今年跟團去夏威夷享受海島好天氣，即使別的地方大雪紛飛，她也能在溫暖如春的地方度過新年。