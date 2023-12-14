河濱縣未滿5歲童死於流感 入冬第3起

官方鼓勵民眾接種流感疫苗。（取材自衛生局官網）

進入流感頻發季節，南加 河濱縣科齊拉谷（Coachella Valley）一名不滿5歲幼童最近死於與流感相關疾病。縣公共衛生官員新近表示，這是進入冬季以來發生的第3起於流感致死病例。

據當地媒體報導，官方通報時並未透露這名孩童的名字，只是表示孩童在當地一家醫院被診斷感染A型流感病毒且測試呈陽性，搶救不治。同時還確認，這名孩童平時健康良好，也無基礎病。

河濱縣公共衛生局官員Geoffrey Leung表示，孩童因流感死亡對整個社區來說都是一種損失，儘管這種情況並不常見，但還是要提醒公眾不應輕視流感。應該採取措施保護每個人，尤其是社區健康弱勢人群。

據稱，12月8日，河濱縣公共衛生局宣布有兩名年長者因感染流感病逝，這是該縣進入流感季的首宗死亡病例。兩名死者分別是73歲男性和79歲女性，來自縣域中部和西部。兩名長者染病後到醫院救治，因健康原因宣布不治，官方未公布死者姓名。

流感季一般從每年10月開始一直持續到次年4月。衛生官員建議六個月大幼兒或以上年齡者要接種流感疫苗 。據透露，雖然官方鼓勵民眾接種流感疫苗，但目前河濱縣乃至全美疫苗接種率不及預期。