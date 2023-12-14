洛縣多城提禁止0元保釋金 遭法官駁回

南加州 一位法官於11日拒絕了當地20多個城市提出的禁止洛杉磯 縣使用零保釋金制度的訴求，但是，給予這些城市修改訴狀內容的機會。

20多個城市對所謂的零保釋金制度提出挑戰，該制度於10月1日生效前的數天引起爭議。這些城市聯合發表聲明，指出取消現金保釋（cash bail）、容許案犯零保釋金盡快釋放，直接對公共安全構成威脅。城市聯盟要求法官判定洛杉磯縣恢復現金保釋制度，但這一訴求於11日遭到高等法院法官克拉斯特（William Claster）的拒絕。

同時，法官認為原告城市的訴求基本上無立足點。然而，克拉斯特法官仍給予這些城市修改訴狀內容的機會，截至2024年1月底。

城市聯盟在得知法官裁決後發表聲明，強調零保釋金制度的實施過於迅速，未有充分調研和聽取受影響社區的意見。城市聯盟表示期望能與法庭和社區合作，為洛杉磯縣所有居民找到安全和積極的解決方案。

零保釋金制度，又稱為「審前釋放協議」（Pre-Arraignment Release Protocols，PARPs），因其消除了長期以來的歧視性拘留政策，得到部分支持者的認同。支持者認為，先前的保釋制度偏向有財力支付保釋金的富人，卻讓低收入 和弱勢群體為無法籌集，甚至是最輕微罪行的保釋金而在獄中苦等。