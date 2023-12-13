Tesla電動皮卡交付典禮 華女被征服

Joy參觀了Tesla位於德州的超級工廠。（圖：Joy提供）

近期車市最熱門的話題莫過於Tesla 最新推出的電動皮卡Cybertruck，這款號稱連子彈都打不穿的電動車，顛覆了人們對皮卡的傳統印象。11月30日，南加華人Joy受邀參加Cybertruck交付典禮；作為全球首批驗車者，她分享了自己對Cybertruck的感受。

視頻來源：受訪人Joy 記者趙健／後製

其實早在2019年，網路名人Joy（Teslajoy@Youtube）就受邀參加了Cybertruck的新車發布會，還試乘了當時的概念車 。四年後，Joy前往Tesla位於德州 特拉斯維縣（Travis County）的超級工廠，參與了量產版實車的交付典禮，見證了Cybertruck從概念到量產的全過程。

Joy表示，相比2019年概念車，量產版Cybertruck在細節上進行了一些改動，以適應道路行駛的法規要求，例如黑色的後視鏡以及超大尺寸的雨刷，輪轂的樣式也回歸傳統形狀。她說，四年前自己試坐概念車時，其實並沒有被Cybertruck吸引，但最終交付的量產版Cybertruck，徹底把她征服了。

「Cybertruck非常驚艷！我覺得會徹底顛覆皮卡車市場。」Joy說，Cybertruck大膽前衛的外觀設計、車內的舒適度，以及驚人的安全性能讓她從一個不喜歡皮卡的人變成了喜歡皮卡的人。

Cybertruck的安全性讓Joy最為震驚，車身被撞後，兩邊車門竟毫發無傷，完全沒有被壓進車倉。