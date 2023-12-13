華人想買比特幣 先收連環詐騙信 險上當

第一封郵件指出已購買0.03個比特幣，並以粗大字體顯示電話號碼。（圖：受訪者提供）

最近一段時間比特幣 （Bitcoin）大漲，一度突破4萬4000元大關，高點時年漲幅超過150%，不少南加華人 在利好消息的誘惑下，紛紛加碼比特幣。洛杉磯一名華人表示，她還來不及購買比特幣，就接連收到帳戶被扣款的詐騙郵件，具體內容都與比特幣有關。

洛杉磯華人張女士表示，上周比特幣股票大漲，身邊不少投資 虛擬貨幣的朋友都在加碼比特幣，投資群中的人也在熱鬧的討論相關利好消息。張女士投資經驗不足，帳戶中只有幾萬元，比特幣每個幣值超過4萬元，她說恐怕連一個比特幣也買不起。

出於對比特幣大漲的好奇心，張女士在Robinhood股票帳戶上搜尋比特幣行情，並嘗試購買，「我只是想試試，看可不可以購買零點幾個比特幣。」張女士在購買頁面上輸入幾千元金額，顯示可以下單，但她沒有進展下去，「因為我還沒考慮好，畢竟投資比特幣風險較大，我想再觀望一下，當時就沒有繼續購買。」

但就在張女士嘗試購買比特幣的第二天，12月5日她意外收到一封郵件，附件是一張收據，顯示張女士已購買0.03個比特幣，並支付1054元。張女士剛看到收據時有些著急，「難道是我的誤操作導致已購買比特幣？」她趕緊打開帳戶查看，發現沒有被扣除費用，但郵件提示，這筆扣款24小時內將在銀行帳戶上出現，並以粗大明顯的字體標註一個電話號碼，指出如果有疑問，可致電取消訂單、或退還費用。

張女士冷靜分析這封可疑的郵件，首先寄件人地址看上去是個人信箱，不像是公司發出的郵件；其次她此前購買股票，從未收到類似郵件；而且，郵件內容多處顯示對方電話號碼，像是在催促收件人趕緊致電取消。張女士由此研判，這極有可能就是詐騙郵件，在接下來的一段時間，她反覆查看帳戶，並沒有被扣款。

緊接著12月8日，張女士再次收到一封郵件，附件以paypal的名義顯示張女士購買0.023個比特幣，並在paypal帳戶扣除455元。內容與上封郵件如出一轍，指出如有任何疑問，可在24小時內撥打郵件中提供的電話號碼，取消訂單或提出異議。