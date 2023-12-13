我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

社媒詐騙花樣多 投資類現金倒賣、快速致富尤其猖獗

記者趙健／洛杉磯市報導
Meta不保護任何個人之間或场外交易的付款。（取材自Pexels.com）
Meta不保護任何個人之間或场外交易的付款。（取材自Pexels.com）

「社媒詐騙」日益猖獗，擁有Facebook和Instagram兩大主要社媒平台的Meta公司，列舉了旗下用戶經常遇到的九種騙局，提醒民眾在使用社交媒體時保持警惕，其中投資的詐騙近年尤其猖獗。

投資詐騙

 詐騙者稱僅需少量投資就可賺取大額回報，如100元的投資額可快速獲利1000元，騙子通常在受害者付款後消失。 這類常見的投資騙局包括「現金倒賣」、龐氏騙局或「快速致富招數」。

浪漫詐騙

 詐騙者向陌生人發送浪漫訊息，稱自己離婚、喪偶或婚姻狀況不佳，正在尋求戀愛關係。隨著交流的深入，他們會提出需要金錢資助或目標帳戶的個人信息來購買機票或申請簽證。他們可能會在要錢之前與目標帳號進行長達數周甚至數月的對話。

求職詐騙

詐騙者透過誤導性或虛假的招募信息，騙取目標帳號的個人資訊或金錢。在點擊招聘鏈接時，警惕那些要求提供個人敏感信息的網站，或在申請職位之前須預先支付費用的招聘廣告。

彩券詐騙

詐騙者冒充名人、知名企業或政府機構的帳戶，向陌生人發送中獎通知。他們稱只需支付一小筆預付費用即可領取獎金，並可能要求目標賬戶提供個人信息，如地址或銀行詳細信息，以便在收到獎品之前驗證身份。

貸款詐騙

 詐騙者通過發送「低利率即時貸款」的消息吸引注意，並要求申請人預付少量費用。一旦付款成功，他們可能會要求更多付款以便提供大額貸款，或者直接結束對話。

捐款詐騙

 詐騙者冒充慈善機構、孤兒院或宗教人士的線上帳號尋求捐款。

繼承詐騙

詐騙者冒充律師或政府機構代表討論逝者遺產繼承問題，並聲稱行使繼承權前須提供個人資訊。

商業詐騙

詐騙者聲稱自己在網上銷售商品或服務，價格往往非常優惠，他們可能試圖說服目標帳戶點進第三方通訊管道進行溝通。他們在「銷售」過程中，會營造緊迫感，讓人們迅速採取行動下訂單，或要求透過加密貨幣付款。

付費訂閱服務

 詐騙者聲稱可以通過價格優惠的一次性付款來購買某訂閱服務的終身訪問權限。

投資 貸款 簽證

上一則

全球十大昂貴城市 加州占兩席

下一則

辨別真假燕窩 專家：選信譽商家不易踩雷

延伸閱讀

排核處理水致海灘大量魚屍？日本水產廳闢謠

排核處理水致海灘大量魚屍？日本水產廳闢謠
與菲律賓南海衝突 北京警告美國不要介入 中國網友卻只在意天氣…

與菲律賓南海衝突 北京警告美國不要介入 中國網友卻只在意天氣…
灣區華人找樂趣 組成採蘑菇社團 速壯大到近500人

灣區華人找樂趣 組成採蘑菇社團 速壯大到近500人
16歲IS支持者 社媒喊恐攻被捕

16歲IS支持者 社媒喊恐攻被捕
涉詐欺案 川普不停罵法官、書記官 法院再令封口

涉詐欺案 川普不停罵法官、書記官 法院再令封口
詐欺案 川普從主審法官罵到書記官 法院再令封口

詐欺案 川普從主審法官罵到書記官 法院再令封口

熱門新聞

李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
世說新聞團隊，深入邊境禁區，帶您一睹荒野「集中營」中的中國走線人狀況。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊邊境 中國走線人「集中營」艱難求生

2023-12-08 15:26

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜