聖誕裝飾別出心裁 西柯汶那老奶奶家成景點

老奶奶的聖誕裝飾超用心。（記者王若然／攝影）

隨著聖誕節 臨近，各家各戶都裝飾起聖誕燈。在南加州 華人較多的西柯汶那（West Covina）市，有一處網紅聖誕裝飾打卡點。這戶人家的前院滿是聖誕裝飾，在夜幕降臨後燈光閃爍，彷彿置身於童話世界，引無數人慕名而來。

影音來源：記者王若然

這戶人家每年11月底或12月初時，都會早早在前院擺上各種聖誕裝飾和燈光；她在每年聖誕都會大大裝飾一番，已經有20多年。這戶人家的主人是位名叫Naomi Paul的老奶奶，因此這裡被網友親切的稱為「老奶奶家的聖誕裝飾」。

世報記者到訪這天，Naomi Paul站在家門口，微笑著歡迎來參觀的人群。她說，這些聖誕裝飾很多出自她兒子之手，例如那輛小火車。兒子住在賭城，但逢聖誕就會回來幫忙裝飾。

當被問到是否擔心高昂的電費，她笑著說，剛收到這個月的帳單，電費漲了一倍，但她覺得很值得。老奶奶還為在場的小朋友發糖果吃。 來參觀的民眾絡繹不絕，無不驚嘆於老奶奶對聖誕裝飾的用心。

老奶奶家的聖誕裝飾和燈光主要集中在前院。雖然前院不大，但可以說是聖誕裝飾界的「扛把子（指老大）」。該房屋的聖誕裝飾加起來快一百種，雖然種類多，卻並不凌亂，各種裝飾被安排得有層次，動靜結合，「遠近高低各不同。」

來到屋前，最先抓住眼球的是院子左側的兩個轉動的大型裝飾物，摩天輪和旋轉木馬。旁邊有被許多小燈妝點的麋鹿，周圍被幾株枝繁葉茂的聖誕樹所圍繞。其他小裝飾還有「聖誕老人的鼓樂隊」、雪人、企鵝、精靈等聖誕節經典形象。這些裝飾站在白茫茫的雪地上，雪地做得十分逼真，讓人忍不住摸一下。

院中最吸引眼球的裝飾之一，是那輛繁忙、繞圈圈的小火車。小火車載著聖誕精靈和木炭，車頭還有鈴鐺在叮鈴鈴作響，讓來參觀的許多小朋友根本挪不開眼睛。院子裡還有契合聖誕主題的耶穌誕生雕像，放在正中央，襯托出聖誕主題。

老奶奶裝飾的用心，還體現在院子前面的大樹上，那裡也掛滿了聖誕彩色小燈，以及從樹枝上垂下，用於烘托節日氣氛的小球。院子右邊的車道排滿了各種聖誕裝飾，上面搭著一條條彩燈，參觀者可以走在下面近距離欣賞院子中的裝飾。為最大化烘托聖誕氣氛，老奶奶還在屋頂上安裝了造雪裝置，讓現場有白白的雪飄下。