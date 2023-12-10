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李梅命案兇嫌 提審延至下月

記者丁曙／綜合報導
涉嫌殺害華裔妻子李梅及岳父母的哈斯克爾8日首次出庭。（CBS電視截圖）
涉嫌殺害華裔妻子李梅及岳父母的哈斯克爾8日首次出庭。（CBS電視截圖）

涉嫌殺害華裔妻子李梅和岳父母的洛杉磯男子哈斯凱爾 (Samuel Haskell IV) ，本周五12月8日在洛杉磯市中心刑事法院首次出庭，不過他的認罪程序延遲到明年1月12 日進行。如果三項謀殺罪名成立，他最高將面臨終身監禁，不得假釋。

哈斯凱爾於周五早上光著上身站在法庭上，並被告知他將繼續被關押，不得保釋。原本預計當日舉行一次過堂聽證會（arraignment hearing），正式告知他的指控罪名，但是，這次提審卻被推遲到2024年1月。

哈斯凱爾沒有提出抗辯，他的律師請求延後聽證會。據「洛杉磯時報」消息，哈斯凱爾突然改變了他的辯護方式，聘用新律師取代了他以前的律師。

遇害和失蹤的李梅（左起）和她的父母。（LAPD提供）
遇害和失蹤的李梅（左起）和她的父母。（LAPD提供）

哈斯凱爾上個月被捕，並被指控謀殺了他的27歲的妻子李梅 (Mei Haskell)、她的岳母64歲的王艷香 (Yanxiang Wang) 和72歲的繼父李高山 (Gaoshan Li)。

據稱，11月7日，哈斯凱爾僱用了四名臨時工，從他與妻子、孩子和岳父岳母合住的位於 Coldstream Terrace 4100 街區的六居室住宅中，搬運幾個沉重的黑色塑料垃圾袋。

洛杉磯縣檢察官辦公室發布的新聞稿稱，「一名工人打開了其中一個袋子，據稱觀察到了人體部位」。 「他們撥打了911報告了這起事件。」但是，在警察到達之前，這些袋子就消失了。調查人員相信，在垃圾箱中發現的屍體是李梅，但她父母的屍體尚未找到。目前，這對夫婦的孩子由親戚監護。

不過，本報之前專訪李梅家人在美唯一親屬、王艷香的親弟、李梅的舅舅王延慶，他表示至今案情仍沒有進一步消息，除了李梅之外，他姐姐和姊夫至今下落不明，就算可能死掉仍不見屍，而警方到現在也沒有向家屬進一步說明，希望能盡快破案，給受害人家屬一個交待，讓冤魂得到安息。

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