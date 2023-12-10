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兆彩兩張頭獎 南加同一加油站賣出

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯市恩西諾（Encino）地區的一處Chevron加油站售出兩張兆彩頭獎彩券。（取自谷歌地圖）
洛杉磯市恩西諾（Encino）地區的一處Chevron加油站售出兩張兆彩頭獎彩券。（取自谷歌地圖）

在兆彩（Mega Millions）8日（周五）晚的開獎中，有兩張彩券獲得了頭獎。而根據兆彩發布的消息，這兩張頭獎彩券竟出自南加州同一處加油站的便利店。

這處便利店位於洛杉磯市恩西諾（Encino）地區的一處Chevron加油站，地址為：18081 Ventura Boulevard。該處加油站在本期兆彩中竟售出了兩張頭獎彩券，中了所有六個數字：21，26，53，66，70，勁球號為13。

兆彩機構表示，本期兆彩獎金攀升至3億9400萬元，若獲獎人領取現金，可以領1億8860萬元。本次兩位頭獎獲得者將均分這筆獎金。上次兆彩頭獎彩券是在德州售出的，時間是10月6日。

除了頭獎，8日開出的兆彩還有其他71萬5952位不同等級的中獎者。包括有12張彩券中了四個號以及勁球號，獲得三等獎。

2023年對兆彩來說是「不尋常」的年份。今年是近十年間，首次一年中產生十次頭獎。包括1月13日，一位緬因州居民中了13億4800萬元的頭獎，8月佛州有人中了16億元頭獎，這是兆彩史上最高獎金。

兆彩下次開獎是在12日（周二），屆時獎金將從2000萬重新開始累積。

加油站 勁球 加州

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