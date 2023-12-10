洛市房租漲幅上限4% 議會通過

洛市議會以10：2票數通過一項條例，將租金漲幅限制在4%至6%。（取自ABC 7）

洛市議會日前以10：2票數通過一項條例，將受租金 穩定條例（Rent Stabilization Ordinace）管轄的單位租金漲幅限制在4%，若房東 支付瓦斯費和電費，則漲幅最高可達6%。

然有一項緊急條款並未獲批准，因該條款需全票（12票）才能通過。該法將交由市長貝斯（Karen Bass）簽署。

ABC 7電視台報導，市議會去年對這些房產租金漲幅設定3%上限，但這項限制將於今年底到期。此外，新冠肺炎疫情 期間的租金凍結期限將於2024年1月31日結束。如今該條例限制租金漲幅從2024年2月1日至2024年6月30日止，但同意將漲幅提高至4%。

該市租金穩定條例於1979年通過，適用於1978年建造的出租房。該條例限制房屋租金漲幅，將漲幅與消費者物價指數（衡量通膨的指標）掛鉤。

提出這項條例的市議員布魯門菲爾德（Bob Blumenfield）表示，透過使用最新消費者物價指數的公式，允許租金上漲4%至6%，而不是原本的7%至9%。

大洛杉磯公寓協會政府事務協調員David Kaishcyan先前於市議會上表示，該法條將對一般小房東生計構成嚴重威脅。他說，貸款利率、房產保險、產業稅都增加，但這些業主能無法提高租金。

他認為，若不是疫情實施緊急凍結租金限制，4%的漲幅僅為過去四年房東漲幅的三分之一。對擁有單一房產的小房東來說，是行不通的。而住房倡議者則敦促議會成員，儘可能延長租金凍結或限制租金上漲。