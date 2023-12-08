反對票不足 蒙特利公園市明年初漲水費

蒙特利公園市6日舉辦市議會，重點對城市水費和汙水費率上漲議題進行公聽。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市 （Monterey Park）6日舉辦市議會，重點對城市水費和汙水費率上漲議題進行公聽。最終反對票數沒有占多數，水費和汙水費率上漲將按計畫進行，預計明年年初生效。

蒙市地塊1萬7492個，半數約為8747個，反對聲音需超過半數才能阻止上漲。但是截至公聽前，市府書記官辦公室收到有效抗議不足700份，遠低於半數的有效抗議規定。

蒙市市議員饒影凡表示，城市在過去數年都沒有增加水費，同時城市會以發行2000萬元債券 方式幫助居民減少三分之一的費率上漲費用。6日公聽會沒有收到足夠多反對費用上漲的訊息和投票 ，所以水費上漲將按原計畫進行。

蒙市目前水費是2017年8月生效的水費標準，民眾根據水表尺寸和用水量支付每月水表費用。單戶住宅客戶採用三層分級費率結構，所有其他客戶類別均支付統一費用。但是城市下水道和廢水系統老化需要更換修繕和維護，這本身就是一大筆額外開銷，如更換城市居民的水表等需要耗費900多萬元。市府還在現場展示了目前在城市使用各種下水道裝置，多數鏽跡斑斑，有些已有100年歷史。

蒙市計畫發行2000萬元債券方式幫助居民減少三分之一的費率上漲費用，根據蒙市政府網站最新公布的單戶居民家庭水費標準，現行每100立方呎水費2.89元，發行債券後，到2024年1月1日水費將調升到3.12元，以後逐年上調，到2027年上調到4.17元。

蒙特利公園市發行債券後，水費上漲費率可減少三分之一。（記者張宏／攝影）

在6日的市議會上，現場發言民眾雖然不多，但是大家態度基本一致，希望市府能更謹慎透明的對待水費和汙水費率上漲議題，對民眾的教育和解釋能更加清晰準確，同時呼籲市議員能站在居民立場去考慮問題。

居民Andy發言表示，市府提供的費率資料和數字讓人不明所以，各種數字和圖表，但是很多人還是不知道最後帳單費用的增長是多少，很多時候實際費用比想像的要多。