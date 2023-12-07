李梅分屍案 親舅籲警說明：至今未給調查信息

今年8月王延慶（中）的兒子結婚，王艷香（左）和先生李高山（右）一起回家山東老家參加新人婚禮。（王延慶提供）

震驚全國的洛城李梅（Mei Li Haskell）及父母失蹤案過去一個月，調查陷於膠著，其中兩名受害人生不見人死不見屍。受害人在美唯一親屬、王艷香的親弟、李梅的舅舅王延慶6日呼籲警方：給受害人家屬一個交待，讓冤魂得到安息。

「我和孩子與三姐三姐夫在山東老家相約，回到洛杉磯之後大家很快再聚；沒想到那竟然是我們最後一次見面，從此天人永隔」。王延慶街受本報訪問時哽咽說到。

三姐微信 被刪 犯人成謎

王延慶指出，自從11月7日得知三位親人被殺（失蹤），他幾乎每天都惡夢連連，希望儘快得到家人消息，為親人伸張正義，他知道他的家人遭遇了慘無人道的謀殺案，但到目前為止，已發現的被肢解屍體到底是誰的？李梅的，或是三姐或姊夫的？三姐及姊夫究竟是失蹤或遇害？案發後，三姐的微信內容突然被刪除，是誰刪除的？至今全是謎。

王延慶說，案發後，他一直想辦法與警方聯絡，一方面想提供線索，一方面想了解三名親人的下落，但警方至今拒絕見面，也未給出調查信息，讓他和家人非常沮喪和氣憤。

王延慶和王艷香及李高山都是山東煙台人，李梅從小也在煙台長大。王家姐弟五人，王延慶為家中幺弟，王艷香是其三姐，大家庭非常和睦。

王延慶說，三姐從小就很顧家，很關心家人。李梅出生時，三姐與前夫離婚，李梅從小就與姨媽和舅舅們的大家庭一起生活，深得外公外婆寵愛。李梅跟她媽媽一樣，十分獨立，也十分爭氣。在李梅十個月大時，王家三姊與單位同事李高山結婚，李高山也視李梅為自己的親生女。

李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

王延慶2005年先來美國，落脚蒙特利公園市 。雖然打餐館工賺錢不易，但是得知當時正在上大學的外甥女李梅想到美國留學，他出錢出力鼎力幫忙。2007年，李梅開始北嶺州大留學，他也盡力省吃省用來幫忙分擔她的學費；而得知李梅要打黑工付學費，繼父李高山斷然決定賣掉房子來支付李梅的學費。

也就是在留學期間，李梅認識了哈斯凱爾（Samuel Bond Haskell IV），「當時我們並不知道山姆家庭背景，後來他們有了小孩，我三姐就趕來美國幫忙照顧小孩，山姆家族特別安排李梅家人及三姐一起到德州的度假牧場去過節，我們才知道山姆的父親是好萊塢的知名經紀人」，王延慶說，雖然山姆家人願意支付保母費用，但他三姐仍堅持自己動手做家事及照顧李梅的三個小孩。

外甥女婿內向 無爭吵不合

他說，李梅一直很獨立，除了照顧小孩，還經營留學諮詢顧問公司，生意不斷。在租屋十多年後，她自己出資買下案發前居住的房屋，並請自己的父母一起來居住。今年8月，王延慶兒子結婚，王艷香和李高山親自回山東參加婚禮，她還將平時節省的錢給了新人一個大紅包。

王艷香（後右）抱著外孫和哈斯凱爾（Samuel Bond Haskell IV）的母親及他們的家庭朋友在一起。前左為美國知名鄉村歌手Dolly Parton（前左）。（王延慶提供）

王延慶說，事實上外甥女李梅結婚不久，就將父母接到家同住，到案發前已有13年之久。在此期間，他也多次受邀參加他們家的活動，一起出遊迪士尼 和拉斯維加斯。外甥女婿哈斯凱爾給他的印象是「幾乎沒有說過什麼話，大家在一起吃飯時候，他也很安靜， 像不存在一樣」，不過，也從來沒有聽李梅和她的先生或女婿和丈母娘之前有過什麼爭吵或不合。

王延慶說，他和三姐的關係很好，幾乎每個星期都會通電話或見面。案發前不久，三姐在通話時透露李梅近來經濟壓力比較大，畢竟房貸都是她來負責，家裡的開銷也很大。