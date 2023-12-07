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謀殺破案率過低 李梅家屬憂變冷案

記者楊青／洛杉磯報導
李梅的舅舅李延慶6日講述三姐王艷香和外甥女李梅的生前種種，悲從中來，忍不住嚎啕大哭。（記者楊青/攝影）
李梅的舅舅李延慶6日講述三姐王艷香和外甥女李梅的生前種種，悲從中來，忍不住嚎啕大哭。（記者楊青/攝影）

李梅命案及其父母李高山、王艷香失蹤案至今四周無進展，南加州資深律師鄧洪無償幫助受害人家屬，為家屬與警方和檢方聯繫牽線搭橋。鄧洪表示，新移民、留學生等都是最需要幫助的法律弱勢群體，他樂意伸出援手，鼎力幫助。

鄧洪表示，統計報告顯示，過去幾年，洛杉磯地區共有超過400件兇殺案一直懸而未決，很多案子因為受害人和他們的家屬不參與或者不聞不問而變成冷案（Cold Case）。

他強調，比如南加大先後兩起華人留學生被殺案，受害人家屬和社會的關注，對警方的調查力度顯然有作用，很多案子之所以成爲冷案，除了缺乏證據，警方的努力程度也很有關係。而令人遺憾的是，目前洛杉磯的謀殺案破案率只有40%左右。

他表示，中國人說活要見人死要見屍，但李梅及其父母命案發生一個月，警方沒有給受害人親屬任何的答覆和進展報告，受害人家屬對親人結局一無所知，即便是知道親人遭受不幸，家屬也至少希望給親人安排葬禮，讓逝者入土為安，但直到現在，警方沒有對家屬有任何說法；相反地，警方讓受害人家屬不要接觸媒體，讓人匪夷所思。

他表示，既然目前警方指控兇手三項謀殺罪，表明警方已經掌握了一些訊息，表明三條人命都沒了，但警方至今對受害人的親屬守口如瓶。而受害人家屬和社區都希望案子水落石出，盡快破案，為受害者和他們的家屬伸張正義，告慰冤魂。

受害人家屬的另一個希望，是美國法院判決李梅身後留下的三個孩子，由李梅的家人撫養成人。

目前李梅的家人已在公共平臺設立了一個基金發起籌款，希望獲得捐助，未來為三名受害人舉辦葬禮，以及雇用私家偵探對本案深入調查，籌款平台：https://gofund.me/34d07736

11月13日，洛縣地檢署對哈斯凱爾提出三項謀殺罪起訴。哈斯凱爾目前被關押在洛縣監獄，不得保釋。

李梅的舅舅李延慶6日表示，三姐王艷香和外甥女李梅移民美國獨立自强，沒想到卻遭受殺...
李梅的舅舅李延慶6日表示，三姐王艷香和外甥女李梅移民美國獨立自强，沒想到卻遭受殺身之禍，而案發一個月調查聊無進展，讓人沮喪和氣憤。（記者楊青/攝影）
資深律師鄧洪（中）全力幫忙受害人家屬聯係警方和檢方。（記者楊青/攝影）
資深律師鄧洪（中）全力幫忙受害人家屬聯係警方和檢方。（記者楊青/攝影）

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