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華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）最大的購物中心，12月3日（周日）下午發生打砸搶案件。案發時，眾多華人正在購物或用餐，有人稱聽到槍聲，看到「整個商場的人都在逃跑」；有人表示自己帶著孩子被困其中，非常害怕；也有華人母女失散，打電話向親友求救，現場一度非常混亂。

案發正值聖誕購物季的周末，聖塔安尼塔購物中心（The Shops at Santa Anita，此前叫西野商場，當地華人習稱為Arcadia mall），3日下午商場內人群聚集，包括眾多華人顧客。亞市警局警官Tony Juarez證實這起案件，他表示商場內發生打砸搶，目前警方仍在調查中，更多詳情將在稍晚公佈。

另據NBC電視台報導，發生打砸搶的是一家奢侈品再販店（resell store），有四名帶口罩的劫匪，手持大錘進行砸搶。劫走手表、包包等財物。

案發時，眾多華人顧客在商場內購物或吃飯；劫案發生後，商場曾短暫封閉，人員無法進出。慌亂的民眾只能躲在角落，他們通過微信群發出求救訊息。有華人指出，商場內發生槍擊案；也有目擊者表示，歹徒用大錘砸碎展示櫃的玻璃，發出巨大響聲。當局尚未證實現場是否有槍擊，也未透露有無人員傷亡。

一位不願具名的華人目擊者指出，劫案發生時傳出巨大響聲，購物者紛紛逃跑並躲到商店的角落。有目擊者表示，商場內的鼎泰豐餐廳靠近案發現場，所有人都被命令趴在地上。幾名正在鼎泰豐就餐的華人表示，吃飯到一半，突然看見整個商場的人都在逃跑，並聽說有人在搶勞力士手表店。一對華人母女在慌亂逃跑中失散，打電話向家人朋友求救。多名目擊者表示，現場非常混亂。

一位華人母親當時躲在商場內發微信稱，她帶著孩子在二樓一家餐廳內，原本計劃去鼎泰豐附近用餐，幸好孩子要求打電動遊戲，因此距離發生打砸搶的區域有一段距離。這位華人母親所在的餐廳，也曾封鎖進出口，工作人員告知顧客，躲在餐廳裡最安全。華人拍攝的一段影片顯示，平時非常熱鬧的美食廣場頓時變得冷清，不少人躲在角落席地而坐。下午2時左右，這名華人發消息稱，商場已解封，民眾可以離去。

目擊者在商場附近拍攝的另一段影片顯示，多輛警車拉著尖銳的警笛，飛速開往Arcadia mall方向。警方3日下午發文稱，此案正在積極調查中，執法部門努力收集和分析證據，具體細節有限， 更多信息將會盡快向公眾提供，並敦促人們避開該區域，以便急救人員進行工作 ，呼籲掌握此案相關線索的民眾，挺身而出協助警方調查。

亞市市議員鄭博仁（Paul P. Cheng）說，這起案件發生在下午1時至1時30分間，並未發生槍擊，但不確定是否有人受傷。關於嫌犯的體貌信息、以及是否抓捕歸案，鄭博仁表示還沒有得到確切消息。他指出，當局很重視這起案件，警方在最短時間內趕到現場處理，並在下午3時左右，讓商場恢復正常秩序。

這起發生在假日周末的搶劫案震驚華人社區。多名華人表示，亞市最近很不太平，治安差、入室盜竊案多發，Arcadia mall也接連遭遇搶劫，鬧得人心惶惶。對此，鄭博仁表示，加州議員所做的決定，改變整個治安大環境，加州47號提案的通過，讓財物價值950元以下的竊盜罪從重罪變成輕罪，受害者就是所有的居民。

亞凱迪亞商場3日發生打砸搶案件。（目擊者提供）
亞凱迪亞商場3日發生打砸搶案件。（目擊者提供）
案發期間，商場店舖關閉。（目擊者提供）
案發期間，商場店舖關閉。（目擊者提供）
多輛警車拉著尖銳的警笛，飛速開往Arcadia mall方向。（目擊者提供）
多輛警車拉著尖銳的警笛，飛速開往Arcadia mall方向。（目擊者提供）

華人 槍擊 微信

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