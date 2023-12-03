3遊民1洛縣府人員遇害 洛城連環殺人兇嫌落網

洛市警方公布的遊民連環殺人案兇嫌及車輛影像。（圖：洛市警局提供）

洛杉磯 市11月底3天內有3個遊民 被槍殺，正當警員全力搜捕該名連環殺手時，竟發現近期逮捕的聖迪瑪斯（San Dimas）入室搶劫殺人案兇手，33歲的男性兇嫌Jerrid Joseph Powell，正是遊民連環殺人案的兇嫌。

洛杉磯市警局局長摩爾表示，警方從Jerrid Joseph Powell車上發現的槍枝，正是3起遊民謀殺案中使用的槍枝。

3起遊民凶案分別發生在11月26日、27日、29日凌晨。在這3起案件中，兇手採取相同殺人手法，慢慢靠近正在熟睡的遊民，開槍殺害他們後，駕駛1輛雙門轎車離開。3起兇案地點分別位於南洛杉磯Westmont地區、洛杉磯市中心以及東洛杉磯Elysian Park附近的洛杉磯河道上。

不過Jerrid Joseph Powell被逮捕是因為聖迪瑪斯入室搶劫殺人案。他於在11月30日清晨被捕。警方29日晚間在路上對其車輛進行了檢查，發現了聖迪瑪斯案中作案使用的槍枝。洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，該車輛正是入室搶劫謀殺案現場發現的車輛。

聖迪瑪斯案發生在11月28日傍晚6時55分，3起遊民命案分別發生在11月26日、27日、29日凌晨。3起遊民命案中，兇嫌都是悄悄靠近正在熟睡的遊民，開槍將他們殺害，之後駕駛1輛雙門轎車逃跑。

在聖迪瑪斯案中，42歲的洛杉磯縣執行長辦公室IT部門項目經理辛布倫（Nicholas Simbolon）被兇嫌尾隨至其聖迪瑪斯的家中，兇嫌在車庫搶劫了辛布倫並槍殺了他。當時在家的辛布倫妻子發現了車庫中躺在特斯拉 轎車中的辛布倫。