假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

近日出現一種新型電信詐騙，對方聲稱來自反詐中心，先宣傳反詐讓人放鬆警惕再行騙。（圖：受访者提供）

近日，在洛杉磯讀研究生的華人 小麥經歷了一種新型電信詐騙，對方聲稱來自中國反詐中心，通過先進行反詐騙宣傳讓人放鬆警惕，再進行詐騙，過程十分自然，讓小麥差點相信並給出銀行卡信息，但機警的小麥通過確認號碼逃過了一劫。

電信詐騙的形式仍然在不斷更新，針對海外華人的騙局愈來愈多，但其內核離不開索取銀行卡信息和轉帳。

小麥日前接到來自號碼「+86 962110」電話，她指出，主要有兩名騙子協同作案，首先，一名自稱來自國家反詐中心的騙子聲稱要進行反詐宣傳。該騙子全程十分耐心，提供了許多有關電信詐騙的實用信息，並向小麥詢問曾經遇到的詐騙案例。然後，她將電話轉接給第二名騙子，自稱是主管，提供了虛假姓名和警號，然後開始實施詐騙。

主管騙子聲稱，有文件證明，小麥在工商銀行辦理了信用卡 並購買了去柬埔寨的機票，該行為涉嫌違法活動，並威脅小麥很可能因此被遣返 。這一控訴雖讓小麥感到有些害怕，但也謹慎的小麥還是立馬用手邊的電腦上網查詢了騙子的號碼，發現「962110」確實是上海市反電信網絡詐騙中心的號碼，然而騙子們的閩南口音讓小麥懷疑電話的真實性，隨後還是決定掛斷。

小麥後來在社媒平台分享了該事件，發現很多網友接到同樣的電話，確認為騙局。小麥認為，騙子們進行了精心策畫，他們先向小麥提供了有關防範電信詐騙的信息，甚至要求小麥複述其宣傳的反詐騙內容，讓小麥一度以為是正規機構，贏得了初步的信任。同時，該騙局更具迷惑性的是，騙子使用了上海市反電信網絡詐騙中心的號碼，還使用了偽造的姓名和警號，試圖增加可信度。

不少接到同樣電話的網友指出，該騙局還是有很多漏洞，比如電話接通時會聽到一段延遲的「滴滴」聲音，且騙子的閩南口音很重，不太符合其上海警察的身分，還老稱呼潛在受害者為「同志」，並愛說「根據我手上的文件」等內容畫蛇添足。