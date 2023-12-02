1元賣房佣金 專家提醒看似省錢但有不少隱憂

某房地產仲介打出1元賣房的廣告。（記者王若然／攝影）

如今有一些房產賣家經紀，標榜賣家只需支付賣家經紀的佣金，不必支付買家經紀佣金，或者只需支付1元的掛牌佣金（listing commission）。這種方式看似為賣家省下一筆錢，實際卻存在不少隱憂。

在加州房地產 市場，大多數交易中都是賣家支付買賣雙方經紀佣金。這並非法律的明文規定，而是行業內的約定俗成。

買賣經紀 平分佣金

通常由賣家支付房價5%左右（較貴的房子佣金一般為4%）的總佣金，房產達成交易後，這筆佣金平分給買、賣雙方的經紀人。雖然法律沒有詳細規定佣金的分配比例，但多年來平分佣金，一直是房產交易中的習慣性規則；保障買賣雙方交易中權利的同時，平衡雙方經紀人的收入。

而當前約定俗成的佣金比例，許多人認為太高。華爾街日報說，美國仲介抽成之高和人數之多，和全世界其他國家比起來，都不「正常」。特別是300萬人的房仲大軍，陣容之大，第二名國家都遠遠不及。

為抵消高佣金可能產生的不利影響，部分房產經紀，在房產交易平台（Multiple Listing Services，MLS）上，標榜賣家只需支付3%的賣家經紀佣金，不用為買家經紀付錢，或象徵性打出1元買家經紀佣金的廣告。類似的，也有賣方經紀，打出1元掛牌佣金廣告，希望用低佣金，吸引客戶。

南加 州資深房地產經紀袁立功介紹，這種低佣金策略，其實很早就已出現。主要表現為兩種，一是賣家僅需支付賣家經紀佣金，不用支付買家經紀；二是賣家經紀標榜只需支付1元或1%的極低掛牌佣金。這兩種方法換湯不換藥，目的就是吸引大量賣家和房源。

袁立功說，通過只付一方或象徵性支付的方式，表面上賣家似乎能節省雇傭經紀人的開銷，但其實裡面「水很深」。當買家經紀無錢可賺時，他們將不願意帶客戶看房。沒有經紀帶著看房的買者，通常只能直接找賣家的經紀做雙方經紀（dual agent），進行看房、出價等操作。

這種情況下，一些沒有職業道德的經紀，就會背地坐地起價，以幫助達成交易為名，從買家那裡收取「好處費」。例如，代表賣家的經紀，沒有從賣家的最高利益出發，幫助雇主選擇買家；而是想方設法，勸說賣方選擇對經紀更有利的買家。

省了佣金 犧牲房價

極低掛牌佣金策略也是同理，賣方經紀從賣家處拿不到佣金，就會從「買方」處進行找補，結果可能是賣家節約賣家佣金，房子卻沒賣出最好價錢。

全美房地產經紀人協會（NAR）專任講師吳程遠（John Wu）表示，雖然買賣雙方經紀人的佣金分配，一直是可協商的。但買賣經紀人制度對買家、賣家都有必要。在房產交易中，有很多法律、流程事務，沒有經紀人的指引，買賣雙方的交易很可能出問題。買賣雙方經紀人的勞動，值得一定的報酬支付。

袁立功說，1元佣金現象雖然存在，但並不是行業普遍現象。在南加州房地產市場，雖然有個別經紀人從中搗鬼，中飽私囊，但大多數經紀人還是秉持著職業操守的。特別是對於佣金分配，法律上「一切皆可協商」。這就大大倚仗經紀人的公德心和職業道德行事。