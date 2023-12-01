我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI提醒：遇電信詐騙 48小時內報案7成機率可追回金錢

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

阿罕布拉首位華裔市長沈時康辭世 享年59歲

記者楊青／阿罕布拉市報導
前阿罕布拉市長沈時康29日因病不幸在聖蓋博醫院去世，享年59歲。（沈時康家人提供）
前阿罕布拉市長沈時康29日因病不幸在聖蓋博醫院去世，享年59歲。（沈時康家人提供）

阿罕布拉市長沈時康29日因病不幸在聖蓋博醫院辭世，享年59歲。沈時康是阿罕布拉1903年建市以來的首位亞裔和華裔市長，堪稱華人從政典範。他的突然離世，令社區震驚。

沈時康一生摯愛的太太Rebecca林30日一早證實先生不幸離世的消息。她在給友人的短信中寫道，「Stephen不敵病魔，昨晚上已經離開我們了」。

據沈時康摯友表示，沈時康今年4月被診斷不幸患上肝癌，數月來一直在太太和家人的陪伴下堅持化療，與病魔鬥爭到生命的最後一分鐘。

友人表示，再次參戰阿罕布拉市議員選舉，沈時康在去年10月的競選籌款會上已顯得消瘦，不過當時他開朗地對友人表示，人生難得老來瘦，身體健康就好。他為人生的最後一次競選付出了大量心力，推出治安、遊民、商機三大目標，希望阿罕布拉盛勢再現。在競選之後也依然活躍社區，不時參加僑社活動，但數月後就不幸被診斷出肝癌。

沈時康祖籍廣東潮州，出生在中國北京，70年代中隨父母移居香港，在港完成小學初中教育，80年代初赴美就讀高中，大學，在洛杉磯州大獲得工商管理學士學位。畢業後自主創業，定居阿罕布拉市並與太太Rebecca一起經商多年。也是來自香港的Rebecca 27年來與先生一起打拚，無論在家族企業發展和孩子的教育上，都全力撐起半邊天，給與先生最大的支持。

沈時康一生熱心服務人群，他2006年首次當選阿罕布拉市議員，之後2屆連任，先後擔任阿罕布拉市長、副市長、市議員12年，四度出任市長。

在照顧好家庭和孩子的同時，他還曾當選美國華裔民選官員協會會長，美國加州城市聯盟亞太裔委員會副主席，美國全國城市聯盟亞太裔委員會主席，中國政協海外代表。期間除了全力以赴為選民服務，也利用微博和微信等社群平台保持與民眾的熱度，阿罕布拉也成為全美第一個建立中文微博的城市，阿市政府還開通了中文微信公眾號，增加與華裔特別是年輕華裔的溝通，阿罕布拉警局官微信三年内粉絲突破4萬，不僅推動阿罕布拉與中國城市建立友好關係，更讓很多人了解到阿罕布拉是全美華人最多的城市。

沈時康在熱心服務公眾的同時，對家庭和孩子的教育付出極大心力。他和太太的獨生女兒沈佩鴻當年以優異成績被柏克萊加大錄取，畢業後再以優異成績錄取哈佛法學院，目前擔任律師。

沈時康英年早逝令社區惋惜不已。與癌症抗爭兩年不放棄學習、正在衝刺法學博士學位的前媒體人張越表示，一周前還和沈時康聊天，相互鼓勵，沒想到一周後已天人永隔。Rebacca 30日全天都在處理沈時康後事。她表示，先生的追思會正在安排當中，尚未最後敲定。

阿罕布拉 華裔 微信

上一則

收購價調降 太陽能業恐裁1.7萬人

下一則

華人遊洛城遭撞死、妻截肢 DoorDash司機承認正看手機

延伸閱讀

Olson Homes全新屋社區 位於哈岡及La Puente

Olson Homes全新屋社區 位於哈岡及La Puente
法拉盛華策會為社區民眾送餐

法拉盛華策會為社區民眾送餐
阿罕布拉華裔市長沈時康辭世 享年59歲

阿罕布拉華裔市長沈時康辭世 享年59歲
FBI金山開社區安全會議 提醒民眾防詐騙

FBI金山開社區安全會議 提醒民眾防詐騙
24 Hour Fitness捐24萬 遊戲助24校學童健康

24 Hour Fitness捐24萬 遊戲助24校學童健康
洛縣阿罕布拉Target被盜 2男1女合作組落網

洛縣阿罕布拉Target被盜 2男1女合作組落網

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷