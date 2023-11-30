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遭設「掉錢」局 河濱女車上2萬被搶

記者啟鉻／綜合報導
河濱市一名女子從銀行提取逾2萬元現鈔，到購物中心停車場被設局失竊。（警方提供）
河濱市一名女子從銀行提取逾2萬元現鈔，到購物中心停車場被設局失竊。（警方提供）

最近，南加內陸河濱市警局發布消息，日前一名女性從銀行提取了逾2萬元現鈔後，開車來到一個購物中心，就在停車場被設局失竊。警方表示，很明顯她是被歹徒跟蹤了；提醒民眾勿要分心，減少歹徒可乘之機，最好有同伴一起購物。近期媒體也報導了多起受害者在銀行提取現鈔被歹徒跟蹤盜竊的案例。

影音：河濱警局；後製：記者啟鉻

據河濱市警方資訊，日前一名女性剛剛從市區位於泰勒街（Tyler Street）和麥格諾利亞路（Magnolia）交匯處的富國銀行（Wells Fargo Bank）提取了超過2萬元現鈔。

隨後，她開車到了泰勒購物廣場，於是歹徒就開始行動了。警方說，相信其中一名歹徒在她提款時在附近觀察，並跟蹤到購物中心停車場。就在她停車時，上來一名女嫌犯，在她車後輪胎附近放了一張5元現鈔，並假裝好意上前敲車窗告訴她。當她下車察看時，女嫌犯故意分散她的注意力拖延時間；一名男嫌犯快步跑到她的敞開的駕駛門外，迅速偷走了女事主的錢包，其中就裝有剛提取的2萬多元現鈔。

歹徒得手後，分乘兩輛車逃跑。當受害女子返回車內，發現錢包不見時才意識落入一場騙局，但為時已晚。從警方提供的監控視頻看，至少4名歹徒參與作案，周密配合行動迅速。

實際上，類似事件自2023年初開始在南加陸續發生多起。警方將這些自銀行跟蹤受害者案件稱為「銀行尾隨」（Bank Jugging）搶劫案件，並呈增多趨勢。

華人較多的核桃市（Walnut）不久前，就發生過一起受害人在停車場遭搶大量現鈔案件。案件發生在白天，一名亞裔男子購物，在停車場遭到3名非裔嫌犯被搶走1萬5000元。據說，受害者是到銀行取錢後，被歹徒跟蹤至購貨地點遭搶劫。

南加 亞裔 核桃

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